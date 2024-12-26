В новогодние праздники изменят маршруты свердловских электричек

На Свердловской железной дороге в новогодние праздники изменится порядок курсирования некоторых электричек. С 28 декабря по 9 января 2025 года появятся новые рейсы в выходные и будут отменены некоторые маршруты, которые ходят только в рабочие дни, сообщает пресс-служба СвЖД.
«Пригородные поезда №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург и №7028/7008 Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск совершат дополнительные рейсы 31 декабря, 1, 2, 7, 8 и 9 января», — говорится на сайте СвЖД. По направлению Екатеринбург — Челябинск с 27 декабря по 13 января поезда будут курсировать трижды в день.
Электрички из Екатеринбурга в Нижний Тагил, курсирующие по выходным, назначены дополнительно с 30 декабря по 8 января. В рабочую субботу 28 декабря поезда отменены. Составы из Сысерти в Екатеринбург и Керамик — Нижний Тагил назначены дополнительно 28 декабря, однако с 29 декабря по 8 января они курсировать не будут.
Дополнительные составы выведены на маршруты из аэропорта Кольцово 29 декабря и 5 января, отменены 31 декабря и 1 января. Также изменился и порядок поездов «Финист». Например, по маршруту №7051 Екатеринбург — Шаля назначены дополнительные поездки на 28 и 29 декабря, а также на 8 января. Отменен выезд по маршруту 27 декабря.
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