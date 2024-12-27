В России вырастут в цене безалкогольные напитки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на безалкогольные напитки ряда производителей и дистрибуторов в 2025 году возрастут
Цены на безалкогольные напитки ряда производителей и дистрибуторов в 2025 году возрастут Фото:

В грядущем 2025 году ожидается значительное повышение цен на безалкогольные напитки в России. Цены на них могут увеличиться в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории. Производители и дистрибуторы, включая известные бренды «Сады Придонья», «Боржоми» и другие, уже начали уведомлять ритейлеров о предстоящих изменениях в ценообразовании.

«С начала 2025 года цены на безалкогольные напитки могут вырасти в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на уведомления дистрибуторов. Изменение стоимости касается различных категорий продукции, включая воду, газированные напитки, лимонады и соки.

О повышении цен заявило шесть производителей безалкогольных напитков. С 1 января 2025 года стоимость напитков увеличат «Сады Придонья» и «Рычал-су». Повышение цен на продукцию «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд» (дистрибутор) запланировано на 15 января. А с февраля произойдет скачек цен на безалкогольные напитки «Мултон Партнерс» и «Боржоми».

Производители ссылаются на увеличение акцизов на сахаросодержащую продукцию, рост стоимости упаковки, сырья для напитков и кофейных зерен, а также на повышение затрат на логистику и обслуживание оборудования. К примеру, компания «Мултон Партнерс» (ранее известная как Coca-Cola HBC) планирует повысить цены на свои продукты в среднем на 9,1%. В частности, цены на соки увеличатся на 9,3%, а на кофе — на 11,3%. В компании ритейлерам объясняют, что рост цен связан с подорожанием упаковки в текущем году на 6-8,5% и стоимостью арабики и робусты, которая выросла соответственно на 28% и 66%. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В грядущем 2025 году ожидается значительное повышение цен на безалкогольные напитки в России. Цены на них могут увеличиться в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории. Производители и дистрибуторы, включая известные бренды «Сады Придонья», «Боржоми» и другие, уже начали уведомлять ритейлеров о предстоящих изменениях в ценообразовании. «С начала 2025 года цены на безалкогольные напитки могут вырасти в среднем от 9% до 15% в зависимости от категории», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на уведомления дистрибуторов. Изменение стоимости касается различных категорий продукции, включая воду, газированные напитки, лимонады и соки. О повышении цен заявило шесть производителей безалкогольных напитков. С 1 января 2025 года стоимость напитков увеличат «Сады Придонья» и «Рычал-су». Повышение цен на продукцию «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд» (дистрибутор) запланировано на 15 января. А с февраля произойдет скачек цен на безалкогольные напитки «Мултон Партнерс» и «Боржоми». Производители ссылаются на увеличение акцизов на сахаросодержащую продукцию, рост стоимости упаковки, сырья для напитков и кофейных зерен, а также на повышение затрат на логистику и обслуживание оборудования. К примеру, компания «Мултон Партнерс» (ранее известная как Coca-Cola HBC) планирует повысить цены на свои продукты в среднем на 9,1%. В частности, цены на соки увеличатся на 9,3%, а на кофе — на 11,3%. В компании ритейлерам объясняют, что рост цен связан с подорожанием упаковки в текущем году на 6-8,5% и стоимостью арабики и робусты, которая выросла соответственно на 28% и 66%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...