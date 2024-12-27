Минобороны раскрыло количество плененных солдат ВСУ за неделю

МО РФ: в плен за неделею взят 51 солдат ВСУ
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Более 50 солдат ВСУ сдались в плен за неделю, сообщили в МО РФ
Более 50 солдат ВСУ сдались в плен за неделю, сообщили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные пленили 51 украинского солдата за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«[За неделю] взят в плен 51 украинский военнослужащий», — рассказали в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале МО РФ. 

Кроме того, потери ВСУ составили 455 военнослужащих. Также украинская армия лишилась 22 автомобилей. 

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Российские военные пленили 51 украинского солдата за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «[За неделю] взят в плен 51 украинский военнослужащий», — рассказали в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале МО РФ.  Кроме того, потери ВСУ составили 455 военнослужащих. Также украинская армия лишилась 22 автомобилей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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