Минобороны раскрыло количество плененных солдат ВСУ за неделю

Более 50 солдат ВСУ сдались в плен за неделю, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные пленили 51 украинского солдата за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«[За неделю] взят в плен 51 украинский военнослужащий», — рассказали в российском военном ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале МО РФ.
Кроме того, потери ВСУ составили 455 военнослужащих. Также украинская армия лишилась 22 автомобилей.
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