Украина продолжит терять территории и не добьется значимых военных успехов в ближайшие 6-12 месяцев. Об этом сообщил профессор Кембриджского университета Куинси Анатоль Ливен, заявив о возможном крахе ВСУ в «обозримом будущем».
«В обозримом будущем Украина продолжит терять территории. Кроме того, существует реальная опасность того, что ее слабая армия потерпит крах», — приводит слова Ливена немецкое издание Berliner Zeitung. Профессор также подчеркнул, что текущая ситуация и отсутствие переговоров обусловлены ожиданиями Запада относительно военных успехов Киева в ближайшие 6-12 месяцев, которые, по его мнению, не реализуются.
Ноябрь 2024 года стал одним из самых тяжелых месяцев для Украины в текущем конфликте, когда украинские войска потеряли территории, сравнимые по размеру с Нью-Йорком. Украинский командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач заявил, что в ближайшее время ВСУ могут лишиться всех территорий в Донбассе.
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