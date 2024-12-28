В Британии предрекли крах ВСУ и потери новых территорий

Профессор Куинси: Украина продолжит терять территории в обозримом будущем
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Украина может потерпеть крах из-за слабой армии
Украина может потерпеть крах из-за слабой армии Фото:
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Украина продолжит терять территории и не добьется значимых военных успехов в ближайшие 6-12 месяцев. Об этом сообщил профессор Кембриджского университета Куинси Анатоль Ливен, заявив о возможном крахе ВСУ в «обозримом будущем».

«В обозримом будущем Украина продолжит терять территории. Кроме того, существует реальная опасность того, что ее слабая армия потерпит крах», — приводит слова Ливена немецкое издание Berliner Zeitung. Профессор также подчеркнул, что текущая ситуация и отсутствие переговоров обусловлены ожиданиями Запада относительно военных успехов Киева в ближайшие 6-12 месяцев, которые, по его мнению, не реализуются.

Ноябрь 2024 года стал одним из самых тяжелых месяцев для Украины в текущем конфликте, когда украинские войска потеряли территории, сравнимые по размеру с Нью-Йорком. Украинский командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач заявил, что в ближайшее время ВСУ могут лишиться всех территорий в Донбассе. 

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Украина продолжит терять территории и не добьется значимых военных успехов в ближайшие 6-12 месяцев. Об этом сообщил профессор Кембриджского университета Куинси Анатоль Ливен, заявив о возможном крахе ВСУ в «обозримом будущем». «В обозримом будущем Украина продолжит терять территории. Кроме того, существует реальная опасность того, что ее слабая армия потерпит крах», — приводит слова Ливена немецкое издание Berliner Zeitung. Профессор также подчеркнул, что текущая ситуация и отсутствие переговоров обусловлены ожиданиями Запада относительно военных успехов Киева в ближайшие 6-12 месяцев, которые, по его мнению, не реализуются. Ноябрь 2024 года стал одним из самых тяжелых месяцев для Украины в текущем конфликте, когда украинские войска потеряли территории, сравнимые по размеру с Нью-Йорком. Украинский командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач заявил, что в ближайшее время ВСУ могут лишиться всех территорий в Донбассе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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