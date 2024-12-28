Путин объявил борьбу с русофобией в РФ

Президент России Владимир Путин внес изменения в стратегию противодействия экстремизму. Новые поправки направлены на борьбу с русофобией и экстремистами, которые развязывают войну в целях «деколонизации» РФ.
«Экстремисты распространяют идеи „деколонизации“ РФ, содействуют проникновению деструктивных сил во власть для сепаратистской политики. Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ», — говорится в указе. Он опубликован на официальной сайте правовой информации. В документе также сказано, что кризис на Украине служит инструментом для недружественных государств в их стремлении втянуть Россию в гибридные войны и способствовать распространению на ее территории антироссийских настроений.
Ранее Путин подписал указ об ужесточении наказания за организацию вооруженного мятежа. За участие в мятеже с тяжкими последствиями, включая смерть, наказание составит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Также предусмотрены штрафы от 500 тысяч до миллиона рублей для виновных в мятеже, приведшем к смерти или тяжким последствиям.
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