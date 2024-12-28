В Сухом Логу (Свердловская область) после вмешательства прокуратуры четырем детям-сиротам предоставили благоустроенные квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий установлены факты длительного непредоставления жилых помещений. В целях защиты нарушенных прав прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании регионального министерства строительства и развития инфраструктуры предоставить жилье детям-сиротам», — следует из сообщения.
Сотрудники прокуратуры также следили за тем, чтобы сроки не сдвинулись и дом был сдан в срок. Сейчас четверо сирот уже получили ключи от своих квартир в новостройке.
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