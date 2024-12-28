28 декабря 2024

В Сухом Логу сироты добились квартир только после вмешательства прокуратуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сироты уже получили ключи от своих квартир в новостройке (архивное фото) Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) после вмешательства прокуратуры четырем детям-сиротам предоставили благоустроенные квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий установлены факты длительного непредоставления жилых помещений. В целях защиты нарушенных прав прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании регионального министерства строительства и развития инфраструктуры предоставить жилье детям-сиротам», — следует из сообщения.

Сотрудники прокуратуры также следили за тем, чтобы сроки не сдвинулись и дом был сдан в срок. Сейчас четверо сирот уже получили ключи от своих квартир в новостройке.

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В Сухом Логу (Свердловская область) после вмешательства прокуратуры четырем детям-сиротам предоставили благоустроенные квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В ходе надзорных мероприятий установлены факты длительного непредоставления жилых помещений. В целях защиты нарушенных прав прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании регионального министерства строительства и развития инфраструктуры предоставить жилье детям-сиротам», — следует из сообщения. Сотрудники прокуратуры также следили за тем, чтобы сроки не сдвинулись и дом был сдан в срок. Сейчас четверо сирот уже получили ключи от своих квартир в новостройке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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