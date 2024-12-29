На Кубани локализовали пожар на овощебазе на 4 000 квадратных метров

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Сотрудникам МЧС удалось сдержать огонь
Сотрудникам МЧС удалось сдержать огонь Фото:

На овощебазе в поселке Агроном Динского района в Краснодарском крае локализовали пожар на 4 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале. 

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае на 4 000 квадратах», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники. Уточняется, что произошло возгорание в складском помещении. Причины произошедшего и размер ущерба будут установлены позднее.

Обновлено в 13.50: причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

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На овощебазе в поселке Агроном Динского района в Краснодарском крае локализовали пожар на 4 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале.  «Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае на 4 000 квадратах», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что на месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники. Уточняется, что произошло возгорание в складском помещении. Причины произошедшего и размер ущерба будут установлены позднее. Обновлено в 13.50: причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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