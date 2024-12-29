На Кубани локализовали пожар на овощебазе на 4 000 квадратных метров

На овощебазе в поселке Агроном Динского района в Краснодарском крае локализовали пожар на 4 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем telegram-канале.
«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае на 4 000 квадратах», — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники. Уточняется, что произошло возгорание в складском помещении. Причины произошедшего и размер ущерба будут установлены позднее.
Обновлено в 13.50: причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
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