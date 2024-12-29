Горит овощебаза в поселке Агроном Динского района в Краснодарском крае. Огонь распространяется, на данный момент его площадь составляет 1400 квадратных метров, сообщает МЧС Краснодарского края.
«Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 квадратов», — отметили в telegram-канале МЧС Краснодарского края. Там добавили, что к месту следует пожарный поезд, а на месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники.
Уточняется, что произошло возгорание в складском помещении. Причины произошедшего и размер ущерба будут установлены позднее.
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