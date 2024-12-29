На Кубани горит овощебаза на 1400 квадратных метрах. Видео

Горящую овощебазу на Кубани будет тушить пожарный поезд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К месту пожара в Краснодарском крае следует пожарный поезд
К месту пожара в Краснодарском крае следует пожарный поезд Фото:

Горит овощебаза в поселке Агроном Динского района в Краснодарском крае. Огонь распространяется, на данный момент его площадь составляет 1400 квадратных метров, сообщает МЧС Краснодарского края.

«Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 квадратов», — отметили в telegram-канале МЧС Краснодарского края. Там добавили, что к месту следует пожарный поезд, а на месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники.

Уточняется, что произошло возгорание в складском помещении. Причины произошедшего и размер ущерба будут установлены позднее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Горит овощебаза в поселке Агроном Динского района в Краснодарском крае. Огонь распространяется, на данный момент его площадь составляет 1400 квадратных метров, сообщает МЧС Краснодарского края. «Площадь пожара в Краснодарском крае увеличилась до 1 400 квадратов», — отметили в telegram-канале МЧС Краснодарского края. Там добавили, что к месту следует пожарный поезд, а на месте работают 54 специалиста и 16 единиц техники. Уточняется, что произошло возгорание в складском помещении. Причины произошедшего и размер ущерба будут установлены позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...