29 декабря 2024

В Сургуте иномарка врезалась в машину скорой помощи с беременной женщиной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, пострадавших при ДТП нет
По предварительным данным, пострадавших при ДТП нет Фото:

В Сургуте на пересечении улицы Университетская и проспекта Пролетарский автомобиль «Фольксваген» врезался в машину скорой помощи. В момент ДТП в машине медиков находилась беременная женщина.

«В Сургуте машина скорой помощи попала в аварию... Автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами ехал по Университетской в Центр охраны материнства и детства. В машине находились медики и беременная девушка из Нефтеюганска… Девушка за рулем „Фольксвагена “ врезалась в скорую», — пишет «СургутИнформ-ТВ».

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы рассказывают, что автоледи не предоставила преимущество медикам, из-за чего и произошло ДТП.

URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

Легковушка врезалась в машину скорой помощи с беременной женщиной в Сургуте
Легковушка врезалась в машину скорой помощи с беременной женщиной в Сургуте
Фото:

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В Сургуте на пересечении улицы Университетская и проспекта Пролетарский автомобиль «Фольксваген» врезался в машину скорой помощи. В момент ДТП в машине медиков находилась беременная женщина. «В Сургуте машина скорой помощи попала в аварию... Автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами ехал по Университетской в Центр охраны материнства и детства. В машине находились медики и беременная девушка из Нефтеюганска… Девушка за рулем „Фольксвагена “ врезалась в скорую», — пишет «СургутИнформ-ТВ». По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы рассказывают, что автоледи не предоставила преимущество медикам, из-за чего и произошло ДТП. URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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