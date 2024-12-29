В Сургуте на пересечении улицы Университетская и проспекта Пролетарский автомобиль «Фольксваген» врезался в машину скорой помощи. В момент ДТП в машине медиков находилась беременная женщина.
«В Сургуте машина скорой помощи попала в аварию... Автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами ехал по Университетской в Центр охраны материнства и детства. В машине находились медики и беременная девушка из Нефтеюганска… Девушка за рулем „Фольксвагена “ врезалась в скорую», — пишет «СургутИнформ-ТВ».
По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы рассказывают, что автоледи не предоставила преимущество медикам, из-за чего и произошло ДТП.
URA.RU отправило запрос в УГИБДД МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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