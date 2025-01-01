01 января 2025
31 декабря 2024

Раненые бойцы получили новогодние подарки из ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сладкие подарки вручили добровольцы югорский бойцам
Сладкие подарки вручили добровольцы югорский бойцам Фото:

В госпитале Ростовской области раненые бойцы из ХМАО получили новогодние подарки из рук добровольцев Гумкорпуса. Об этом в соцсети сообщила югорская волонтерская организация.

«Добровольцы Гумкорпуса поздравили раненых бойцов с Новым Годом в отделениях Ростовского госпиталя и вручили сладкие подарки из Югры. Так же раненым в госпитале вручили поздравительные письма от юных югорчан», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса.

Военнослужащие фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихи и загадывали желания. Волонтеры отметили, что встреча получилась очень теплая и душевная.

Бойцы фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой
Бойцы фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой
Фото:

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В госпитале Ростовской области раненые бойцы из ХМАО получили новогодние подарки из рук добровольцев Гумкорпуса. Об этом в соцсети сообщила югорская волонтерская организация. «Добровольцы Гумкорпуса поздравили раненых бойцов с Новым Годом в отделениях Ростовского госпиталя и вручили сладкие подарки из Югры. Так же раненым в госпитале вручили поздравительные письма от юных югорчан», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса. Военнослужащие фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихи и загадывали желания. Волонтеры отметили, что встреча получилась очень теплая и душевная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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