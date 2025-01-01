В госпитале Ростовской области раненые бойцы из ХМАО получили новогодние подарки из рук добровольцев Гумкорпуса. Об этом в соцсети сообщила югорская волонтерская организация.
«Добровольцы Гумкорпуса поздравили раненых бойцов с Новым Годом в отделениях Ростовского госпиталя и вручили сладкие подарки из Югры. Так же раненым в госпитале вручили поздравительные письма от юных югорчан», — сообщается в telegram-канале Гумкорпуса.
Военнослужащие фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказывали стихи и загадывали желания. Волонтеры отметили, что встреча получилась очень теплая и душевная.
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