01 января 2025

В ХМАО коммунальщики применяют новую технологию при капремонте домов

Фонд капитального ремонта ХМАО утепляет дома по уникальной технологии
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО коммунальщики утепляют дома по уникальной технологии «Термоленд»
В ХМАО коммунальщики утепляют дома по уникальной технологии «Термоленд» Фото:

В Сургуте (ХМАО) Фонд капремонта утепляет дома по уникальной технологии «Термоленд». Она уже опробована на нескольких зданиях в городе, пишет telegram-канал «Югра Z Официально».

«Новую технологию утепления фасадов домов начали применять в Югре. Она называется „Термоленд“. Ее разработали российские специалисты. Фонд капитального ремонта округа опробовал систему на нескольких зданиях в Сургуте», — пишет telegram-канал.

«Термоленд» имеет высокую энергоэффективность — он на 15% дешевле аналогов. К тому же, конструкция на 20% быстрее монтируется. Технология способна сохранить тепло в квартире даже при морозе в -50 градусов.

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В Сургуте (ХМАО) Фонд капремонта утепляет дома по уникальной технологии «Термоленд». Она уже опробована на нескольких зданиях в городе, пишет telegram-канал «Югра Z Официально». «Новую технологию утепления фасадов домов начали применять в Югре. Она называется „Термоленд“. Ее разработали российские специалисты. Фонд капитального ремонта округа опробовал систему на нескольких зданиях в Сургуте», — пишет telegram-канал. «Термоленд» имеет высокую энергоэффективность — он на 15% дешевле аналогов. К тому же, конструкция на 20% быстрее монтируется. Технология способна сохранить тепло в квартире даже при морозе в -50 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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