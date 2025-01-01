В ХМАО коммунальщики применяют новую технологию при капремонте домов

В Сургуте (ХМАО) Фонд капремонта утепляет дома по уникальной технологии «Термоленд». Она уже опробована на нескольких зданиях в городе, пишет telegram-канал «Югра Z Официально».
«Новую технологию утепления фасадов домов начали применять в Югре. Она называется „Термоленд“. Ее разработали российские специалисты. Фонд капитального ремонта округа опробовал систему на нескольких зданиях в Сургуте», — пишет telegram-канал.
«Термоленд» имеет высокую энергоэффективность — он на 15% дешевле аналогов. К тому же, конструкция на 20% быстрее монтируется. Технология способна сохранить тепло в квартире даже при морозе в -50 градусов.
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