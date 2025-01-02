02 января 2025

В Пермском крае ввели режим повышенной готовности

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время прогнозируется ухудшение погодных условий
В ближайшее время прогнозируется ухудшение погодных условий Фото:

В Пермском крае энергетики регионального филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» перешли на режим повышенной готовности в связи с предстоящим ухудшением погодных условий. В ближайшее время ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра.

«В постоянной готовности в зоне ответственности компании находятся 255 бригад, 280 единиц спецтехники. В случае необходимости для электроснабжения клиентов энергетики будут использовать 146 резервных источников питания», — говорится на сайте ПАО «Россети Урал».

Установлен особый контроль за функционированием инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение мест массового отдыха. Для связи с электросетевой компанией клиенты «Россети Урал» могут использовать номер 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный). Для звонка с мобильных устройств существует короткий номер 220.

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В Пермском крае энергетики регионального филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» перешли на режим повышенной готовности в связи с предстоящим ухудшением погодных условий. В ближайшее время ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра. «В постоянной готовности в зоне ответственности компании находятся 255 бригад, 280 единиц спецтехники. В случае необходимости для электроснабжения клиентов энергетики будут использовать 146 резервных источников питания», — говорится на сайте ПАО «Россети Урал». Установлен особый контроль за функционированием инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение мест массового отдыха. Для связи с электросетевой компанией клиенты «Россети Урал» могут использовать номер 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный). Для звонка с мобильных устройств существует короткий номер 220.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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