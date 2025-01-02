В Пермском крае ввели режим повышенной готовности

В Пермском крае энергетики регионального филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» перешли на режим повышенной готовности в связи с предстоящим ухудшением погодных условий. В ближайшее время ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра.
«В постоянной готовности в зоне ответственности компании находятся 255 бригад, 280 единиц спецтехники. В случае необходимости для электроснабжения клиентов энергетики будут использовать 146 резервных источников питания», — говорится на сайте ПАО «Россети Урал».
Установлен особый контроль за функционированием инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение мест массового отдыха. Для связи с электросетевой компанией клиенты «Россети Урал» могут использовать номер 8 800 220 0 220 (звонок бесплатный). Для звонка с мобильных устройств существует короткий номер 220.
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