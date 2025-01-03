В Екатеринбурге на площадке МТС Live Холл выступили лауреаты «Золотого граммофона» — группа «Унесенные ветром» и другие звезды 80-х и 90-х годов, такие как Александр Айвазов, Наталья Гулькина, Кай Метов и заслуженный артист РФ Александр Добрынин. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Начинает концерт заслуженный артист России Александр Добрынин. Продолжает легенда поп-музыки 80-90-х — Александр Айвазов. Лауреаты „Золотого граммофона“, „Песни года“, группа „Унесенные ветром“. Завершили программу Сергей Дубровин и Кай Метов», — передает telegram-канал «Екатеринбург-ЭКСПО».
Певица Гулькина назвала Екатеринбург своим любимым городом. Она также поделилась, что 2025-й станет для нее 39-м годом на сцене и призвала зрителей жить сегодняшним днем. С речью еще вышел Добрынин, пожелав екатеринбуржцам побольше «деньжат».
Все они выступили в трехчасовой программе «Дискотека звезд». Они исполнили самые разные хиты прошлого, от «Лилий» Александра Айвазова до «Часиков» Кая Метова.
Ранее столица Урала вошла в топ городов-миллионников России, где горожане больше всего тратятся на концерты — 60% продаж сделаны в Екатеринбурге. Самыми популярными из них стали выступление группы «Три дня дождя», панк-сказки «Король и Шут» и концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
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