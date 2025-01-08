На улице Петропавловской в Перми водитель Porsche Cayenne столкнулся с трамваем. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».
«8 января около 20:50 по улице Окулова в сторону улицы Петропавловской ехал автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения. Он не учел дорожные и метеорологические условия и у дома по улице Петропавловской, 119 столкнулся с трамваем, которым управлял водитель 1979 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту автоаварии проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в Управлении МВД по Перми.
В МУП «Пермгорэлектротранс» уточнили, что в ДТП попал трамвай маршрута №4. Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе перевозчика, водитель легкового автомобиля не предоставил право преимущественного проезда рельсовому транспорту. Трамвайное движение восстановили в 21:40.
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