08 января 2025

В Перми водитель Porsche врезался в трамвай. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль столкнулся с трамваем вчера вечером
Автомобиль столкнулся с трамваем вчера вечером Фото:

На улице Петропавловской в Перми водитель Porsche Cayenne столкнулся с трамваем. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь».

«8 января около 20:50 по улице Окулова в сторону улицы Петропавловской ехал автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения. Он не учел дорожные и метеорологические условия и у дома по улице Петропавловской, 119 столкнулся с трамваем, которым управлял водитель 1979 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту автоаварии проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в Управлении МВД по Перми.

В МУП «Пермгорэлектротранс» уточнили, что в ДТП попал трамвай маршрута №4. Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе перевозчика, водитель легкового автомобиля не предоставил право преимущественного проезда рельсовому транспорту. Трамвайное движение восстановили в 21:40.

ДТП произошло на улице Петропавловской
ДТП произошло на улице Петропавловской
Фото:
Водитель Porsche Cayenne врезался в трамвай
Водитель Porsche Cayenne врезался в трамвай
Фото:

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На улице Петропавловской в Перми водитель Porsche Cayenne столкнулся с трамваем. Об этом сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП Пермь». «8 января около 20:50 по улице Окулова в сторону улицы Петропавловской ехал автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого был мужчина 1972 года рождения. Он не учел дорожные и метеорологические условия и у дома по улице Петропавловской, 119 столкнулся с трамваем, которым управлял водитель 1979 года рождения. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. По факту автоаварии проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили URA.RU в Управлении МВД по Перми. В МУП «Пермгорэлектротранс» уточнили, что в ДТП попал трамвай маршрута №4. Как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе перевозчика, водитель легкового автомобиля не предоставил право преимущественного проезда рельсовому транспорту. Трамвайное движение восстановили в 21:40.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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