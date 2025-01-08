08 января 2025

В Златоусте умер бывший депутат и сотрудник администрации Арслангареев

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Динару Арслангарееву было 65 лет (архивное фото) Фото:

На 66-м году жизни умер Динар Арслангареев, бывший депутат IV созыва собрания Златоустовского городского округа (Челябинская область) и экс-сотрудник мэрии. Об этом 9 января сообщила пресс-служба администрации города.

«На 66-м году ушел из жизни Арслангареев Динар Анварович, работавший в IV созыве Собрания депутатов Златоустовского городского округа. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Динара Анваровича», — сообщила пресс-служба администрации Златоуста на официальном сайте.

Арслангареев родился в 1959 году в деревне Кубак Буздякского района Башкортостана. С 1976 по 1978 год работал электромонтером в Златоустовском городском узле связи. В 1983 году был принят на работу на Златоустовский машиностроительный завод в цех № 14 инженером-технологом. С 1996 работал в должности начальника энергетического цеха ОАО «Златмаш».

Был депутатом IV созыва Собрания депутатов Златоуст, победив на выборах в 2010 году. В 2013 году Арслангареев был назначен на должность заместителя мэра Златоуста по строительству. Тогда городом руководил Вячеслав Жилин. В 2019 году Арслангареев был обвинен в превышении должностных полномочий, в декабре того же года оставил должность зама.

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На 66-м году жизни умер Динар Арслангареев, бывший депутат IV созыва собрания Златоустовского городского округа (Челябинская область) и экс-сотрудник мэрии. Об этом 9 января сообщила пресс-служба администрации города. «На 66-м году ушел из жизни Арслангареев Динар Анварович, работавший в IV созыве Собрания депутатов Златоустовского городского округа. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Динара Анваровича», — сообщила пресс-служба администрации Златоуста на официальном сайте. Арслангареев родился в 1959 году в деревне Кубак Буздякского района Башкортостана. С 1976 по 1978 год работал электромонтером в Златоустовском городском узле связи. В 1983 году был принят на работу на Златоустовский машиностроительный завод в цех № 14 инженером-технологом. С 1996 работал в должности начальника энергетического цеха ОАО «Златмаш». Был депутатом IV созыва Собрания депутатов Златоуст, победив на выборах в 2010 году. В 2013 году Арслангареев был назначен на должность заместителя мэра Златоуста по строительству. Тогда городом руководил Вячеслав Жилин. В 2019 году Арслангареев был обвинен в превышении должностных полномочий, в декабре того же года оставил должность зама.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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