В Златоусте умер бывший депутат и сотрудник администрации Арслангареев

Динару Арслангарееву было 65 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

На 66-м году жизни умер Динар Арслангареев, бывший депутат IV созыва собрания Златоустовского городского округа (Челябинская область) и экс-сотрудник мэрии. Об этом 9 января сообщила пресс-служба администрации города.

«На 66-м году ушел из жизни Арслангареев Динар Анварович, работавший в IV созыве Собрания депутатов Златоустовского городского округа. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Динара Анваровича», — сообщила пресс-служба администрации Златоуста на официальном сайте.

Арслангареев родился в 1959 году в деревне Кубак Буздякского района Башкортостана. С 1976 по 1978 год работал электромонтером в Златоустовском городском узле связи. В 1983 году был принят на работу на Златоустовский машиностроительный завод в цех № 14 инженером-технологом. С 1996 работал в должности начальника энергетического цеха ОАО «Златмаш».

Был депутатом IV созыва Собрания депутатов Златоуст, победив на выборах в 2010 году. В 2013 году Арслангареев был назначен на должность заместителя мэра Златоуста по строительству. Тогда городом руководил Вячеслав Жилин. В 2019 году Арслангареев был обвинен в превышении должностных полномочий, в декабре того же года оставил должность зама.