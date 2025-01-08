На концерт, посвященный челябинскому маэстро Абдурахманову, не осталось билетов

В Челябинске не осталось свободных мест на концерт, посвященный челябинскому дирижеру Адику Абдурахманову. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). Вечер памяти маэстро состоится в его день рождения — 16 января.
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. На мероприятии соберется около 495 человек. Именно такая вместимость концертного зала имени Прокофьева, где пройдет вечер памяти Абдурахманову.
Концерт будет проходить под руководством нового главного дирижера Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексея Рубина. Также в качестве дирижеров выступят Михаил Перевалов и Марат Файрушин. В рамках концертной программы исполнят: Симфонию соч. 12 №4 Луиджи Боккерини, произведение Сергея Рахманинова «Вокализ», Симфонию №4 Петра Чайковского, Симфонию №7 Людвига ван Бетховена и другие композиции.
Главный дирижер Челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов скончался от инфаркта 19 февраля 2024 года. Он являлся заслуженным артистом РФ, был удостоен звания «Почетный гражданин Челябинска», а в 2019 году указом президента РФ Владимира Путина был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени». Оркестром Абдурахманов руководил также с 2019 года. Смерть маэстро стала большой утратой для Челябинской области.
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