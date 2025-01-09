Fakt: в Европе стремительно растет количество пророссийских партий

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Ухудшение уровня жизни в Европейских странах приводит к поддержке «пророссийских» партий
Ухудшение уровня жизни в Европейских странах приводит к поддержке «пророссийских» партий Фото:

В странах Европы усиливается поддержка «прокремлевских» партий, призывающих к прекращению конфликта на Украине и указывающих на отрицательные последствия разрушения связей с Россией, что ставит под угрозу единство европейского континента. Об этом сообщает Бартломей Кот, польский аналитик-международник из Фонда Казимежа Пуласки.

«Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока», — рассказал аналитик в разговоре с  Fakt. Он добавил, что к числу причин, влияющих на смену настроений в обществе, можно отнести ухудшение уровня жизни и повышение стоимости энергоресурсов.

Связь указанных факторов с непрекращающимся конфликтом на Украине заставляет электорат во множестве европейских государств голосовать против устоявшихся политических сил, отмечает Кот. Кроме того, население уверено, что скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта способствует возвращению периода экономического расцвета.

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В странах Европы усиливается поддержка «прокремлевских» партий, призывающих к прекращению конфликта на Украине и указывающих на отрицательные последствия разрушения связей с Россией, что ставит под угрозу единство европейского континента. Об этом сообщает Бартломей Кот, польский аналитик-международник из Фонда Казимежа Пуласки. «Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока», — рассказал аналитик в разговоре с  Fakt. Он добавил, что к числу причин, влияющих на смену настроений в обществе, можно отнести ухудшение уровня жизни и повышение стоимости энергоресурсов. Связь указанных факторов с непрекращающимся конфликтом на Украине заставляет электорат во множестве европейских государств голосовать против устоявшихся политических сил, отмечает Кот. Кроме того, население уверено, что скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта способствует возвращению периода экономического расцвета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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