В странах Европы усиливается поддержка «прокремлевских» партий, призывающих к прекращению конфликта на Украине и указывающих на отрицательные последствия разрушения связей с Россией, что ставит под угрозу единство европейского континента. Об этом сообщает Бартломей Кот, польский аналитик-международник из Фонда Казимежа Пуласки.
«Главной проблемой для Польши, возникающей из-за растущей силы популистских партий в Европе, которые часто называют прокремлевскими, является угроза европейской солидарности в формировании ответа на угрозу с Востока», — рассказал аналитик в разговоре с Fakt. Он добавил, что к числу причин, влияющих на смену настроений в обществе, можно отнести ухудшение уровня жизни и повышение стоимости энергоресурсов.
Связь указанных факторов с непрекращающимся конфликтом на Украине заставляет электорат во множестве европейских государств голосовать против устоявшихся политических сил, отмечает Кот. Кроме того, население уверено, что скорейшее урегулирование российско-украинского конфликта способствует возвращению периода экономического расцвета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.