09 января 2025

Пермяк Мичков потерял лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков

© Служба новостей «URA.RU»
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Матвей Мичков не может набрать очки в НХЛ в пяти матчах кряду (архивное фото)
Матвей Мичков не может набрать очки в НХЛ в пяти матчах кряду (архивное фото) Фото:

Хоккеист из Кунгура Пермского края, нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков провел последние пять матчей, не набрав очков. Статистика приводится на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин потерял первое место в списке лучших бомбардиров и сейчас имеет один из худших показателей «полезности» среди молодых игроков Лиги.

«Нападающий-новичок Матвей Мичков не набрал очков в последних пяти матчах за „Флайерз“», — сообщает Национальная хоккейная лига. В текущем сезоне 20-летний россиянин набрал 29 очков в «регулярке» при полезности «минус 17».

Мичков ранее установил рекорд Лиги, набрав очки в пяти играх подряд. Также хоккеист повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах среди игроков до 20 лет. Ранее Матвей поддержал своего земляка, уроженца Кунгура Арсения Антропова, который борется с раком мозга. Он пожелал молодому человеку удачи и крепкого здоровья.

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Хоккеист из Кунгура Пермского края, нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков провел последние пять матчей, не набрав очков. Статистика приводится на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин потерял первое место в списке лучших бомбардиров и сейчас имеет один из худших показателей «полезности» среди молодых игроков Лиги. «Нападающий-новичок Матвей Мичков не набрал очков в последних пяти матчах за „Флайерз“», — сообщает Национальная хоккейная лига. В текущем сезоне 20-летний россиянин набрал 29 очков в «регулярке» при полезности «минус 17». Мичков ранее установил рекорд Лиги, набрав очки в пяти играх подряд. Также хоккеист повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах среди игроков до 20 лет. Ранее Матвей поддержал своего земляка, уроженца Кунгура Арсения Антропова, который борется с раком мозга. Он пожелал молодому человеку удачи и крепкого здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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