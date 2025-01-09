Пермяк Мичков потерял лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков

Хоккеист из Кунгура Пермского края, нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков провел последние пять матчей, не набрав очков. Статистика приводится на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин потерял первое место в списке лучших бомбардиров и сейчас имеет один из худших показателей «полезности» среди молодых игроков Лиги.
«Нападающий-новичок Матвей Мичков не набрал очков в последних пяти матчах за „Флайерз“», — сообщает Национальная хоккейная лига. В текущем сезоне 20-летний россиянин набрал 29 очков в «регулярке» при полезности «минус 17».
Мичков ранее установил рекорд Лиги, набрав очки в пяти играх подряд. Также хоккеист повторил рекорд НХЛ по числу голов в овертаймах среди игроков до 20 лет. Ранее Матвей поддержал своего земляка, уроженца Кунгура Арсения Антропова, который борется с раком мозга. Он пожелал молодому человеку удачи и крепкого здоровья.
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