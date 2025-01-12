Будет ли магнитная буря 13 января: прогноз для метеозависимых

Лаборатория солнечной активности: 13 января не стоит ждать магнитной бури
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ближайшую магнитную бурю прогнозируют уже на следующей неделе
Ближайшую магнитную бурю прогнозируют уже на следующей неделе Фото:

В начале января на Землю обрушилось сразу несколько мощных магнитных бурь. И, по прогнозам ученых, до конца месяца метеозависимым стоит подготовиться еще к нескольким всплескам геомагнитной активности. URA.RU публикует прогноз магнеитных бурь на 13 января 2025 года.

Ждать ли магнитную бурю 13 января

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в ближайшие дни магнитосфера Земли останется спокойной. 13 января возбужденность магнитосферы не превысит «зеленого» третьего уровня по Кр-индексу. Вероятность магнитной бури ученые оценивают в 5%, а шанс сильного магнитного шторма — всего в 1%.

Прогноз магнитных бурь на январь

В январе ближайшая магнитная буря ожидается в четверг, 16 числа. В этот день геомагнитная активность поднимется до «оранжевого» четвертого уровня по Кр-индексу.

В конце месяца метеозависимым стоит подготовиться к сильной трехдневной магнитной буре. По прогнозам, в период с 31 января по 2 февраля уровень возбужденности магнитосферы поднимется до пятого уровня.

Что делать метеозависимым во время магнитных бурь

Чаще всего метеозависимые люди жалуются на головную боль, проблемы со сном и концентрацией внимания, а также на общее недомогание во время вспышек геомагнитной активности. Чтобы почувствовать себя лучше, врачи советуют придерживаться простых правил:

  • регулярно высыпаться и не переутомляться в дни геомагнитной активности;
  • питаться регулярно и разнообразно, добавляя в рацион богатые витаминами и минералами продукты;
  • каждый день заниматься физической активностью;
  • пить много чистой воды.

Эти правила помогут держать организм в тонусе и лучше себя чувствовать. Однако если, несмотря на здоровый образ жизни, магнитные бури все равно приносят дискомфорт и мешают нормальной жизни — то лучше обратиться в больницу. Метеозависимость может оказаться симптомом хронического заболевания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале января на Землю обрушилось сразу несколько мощных магнитных бурь. И, по прогнозам ученых, до конца месяца метеозависимым стоит подготовиться еще к нескольким всплескам геомагнитной активности. URA.RU публикует прогноз магнеитных бурь на 13 января 2025 года. Ждать ли магнитную бурю 13 января По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в ближайшие дни магнитосфера Земли останется спокойной. 13 января возбужденность магнитосферы не превысит «зеленого» третьего уровня по Кр-индексу. Вероятность магнитной бури ученые оценивают в 5%, а шанс сильного магнитного шторма — всего в 1%. Прогноз магнитных бурь на январь В январе ближайшая магнитная буря ожидается в четверг, 16 числа. В этот день геомагнитная активность поднимется до «оранжевого» четвертого уровня по Кр-индексу. В конце месяца метеозависимым стоит подготовиться к сильной трехдневной магнитной буре. По прогнозам, в период с 31 января по 2 февраля уровень возбужденности магнитосферы поднимется до пятого уровня. Что делать метеозависимым во время магнитных бурь Чаще всего метеозависимые люди жалуются на головную боль, проблемы со сном и концентрацией внимания, а также на общее недомогание во время вспышек геомагнитной активности. Чтобы почувствовать себя лучше, врачи советуют придерживаться простых правил: Эти правила помогут держать организм в тонусе и лучше себя чувствовать. Однако если, несмотря на здоровый образ жизни, магнитные бури все равно приносят дискомфорт и мешают нормальной жизни — то лучше обратиться в больницу. Метеозависимость может оказаться симптомом хронического заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...