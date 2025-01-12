Будет ли магнитная буря 13 января: прогноз для метеозависимых

В начале января на Землю обрушилось сразу несколько мощных магнитных бурь. И, по прогнозам ученых, до конца месяца метеозависимым стоит подготовиться еще к нескольким всплескам геомагнитной активности. URA.RU публикует прогноз магнеитных бурь на 13 января 2025 года.
Ждать ли магнитную бурю 13 января
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, в ближайшие дни магнитосфера Земли останется спокойной. 13 января возбужденность магнитосферы не превысит «зеленого» третьего уровня по Кр-индексу. Вероятность магнитной бури ученые оценивают в 5%, а шанс сильного магнитного шторма — всего в 1%.
Прогноз магнитных бурь на январь
В январе ближайшая магнитная буря ожидается в четверг, 16 числа. В этот день геомагнитная активность поднимется до «оранжевого» четвертого уровня по Кр-индексу.
В конце месяца метеозависимым стоит подготовиться к сильной трехдневной магнитной буре. По прогнозам, в период с 31 января по 2 февраля уровень возбужденности магнитосферы поднимется до пятого уровня.
Что делать метеозависимым во время магнитных бурь
Чаще всего метеозависимые люди жалуются на головную боль, проблемы со сном и концентрацией внимания, а также на общее недомогание во время вспышек геомагнитной активности. Чтобы почувствовать себя лучше, врачи советуют придерживаться простых правил:
- регулярно высыпаться и не переутомляться в дни геомагнитной активности;
- питаться регулярно и разнообразно, добавляя в рацион богатые витаминами и минералами продукты;
- каждый день заниматься физической активностью;
- пить много чистой воды.
Эти правила помогут держать организм в тонусе и лучше себя чувствовать. Однако если, несмотря на здоровый образ жизни, магнитные бури все равно приносят дискомфорт и мешают нормальной жизни — то лучше обратиться в больницу. Метеозависимость может оказаться симптомом хронического заболевания.
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