12 января 2025

В аэропорту Челябинска задерживается вылет самолетов в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы задерживаются из-за непогоды
Рейсы задерживаются из-за непогоды Фото:

В аэропорту Челябинска на несколько часов задерживается вылет самолетов в Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс „Аэрофлота“ должен был вылететь в 6:15. Расчетное время вылета — 20:15. Рейс компании должен был вылететь в 8 часов утра. Расчетное время — 15:00 часов», — следует из информации онлайн-табло.

Еще один самолет — авиакомпании «Победа» — должен был вылететь в 5:40. По состоянию на 10:45, согласно данным онлайн-табло, завершена посадка на борт.

Также задерживаются и рейсы из Санкт-Петербурга. Борт авиакомпании «Россия», который должен был прилететь в 5:25, ожидается в 19:15. Самолет компании Smartavia, который должен был приземлиться в Челябинске в 7:20, ожидается в 14:23. Причина — в сильном снегопаде в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково.

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В аэропорту Челябинска на несколько часов задерживается вылет самолетов в Санкт-Петербург. Об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс „Аэрофлота“ должен был вылететь в 6:15. Расчетное время вылета — 20:15. Рейс компании должен был вылететь в 8 часов утра. Расчетное время — 15:00 часов», — следует из информации онлайн-табло. Еще один самолет — авиакомпании «Победа» — должен был вылететь в 5:40. По состоянию на 10:45, согласно данным онлайн-табло, завершена посадка на борт. Также задерживаются и рейсы из Санкт-Петербурга. Борт авиакомпании «Россия», который должен был прилететь в 5:25, ожидается в 19:15. Самолет компании Smartavia, который должен был приземлиться в Челябинске в 7:20, ожидается в 14:23. Причина — в сильном снегопаде в Санкт-Петербургском аэропорту Пулково.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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