12 января 2025

В Пермском крае водитель сети «Красное & Белое» потерял ногу в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным ГАИ водитель не виновен в аварии
По данным ГАИ водитель не виновен в аварии Фото:

На трассе в Пермском крае в аварию попал грузовик сети «Красное & Белое». Водитель получил тяжелые травмы, медикам пришлось ампутировать ему ногу. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда.

«Водитель сети „Красное & Белое“ получил травмы в результате ДТП на 117-м километре автодороги Кунгур — Чусовой. Водитель машины ISUZU доставлен в медицинское учреждение со множественными травмами тяжелой степени, которые привели, в том числе, к ампутации ноги», — сообщает инспекция в Telegram.

Авария произошла 27 декабря. Инспекция проверяет, есть ли нарушения со стороны работодателя водителя. В ГАИ 27 декабря рассказывали, что в данном месте не трассе столкнулись шесть автомобилей. Спровоцировал аварию водитель грузовика МАЗ.

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На трассе в Пермском крае в аварию попал грузовик сети «Красное & Белое». Водитель получил тяжелые травмы, медикам пришлось ампутировать ему ногу. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда. «Водитель сети „Красное & Белое“ получил травмы в результате ДТП на 117-м километре автодороги Кунгур — Чусовой. Водитель машины ISUZU доставлен в медицинское учреждение со множественными травмами тяжелой степени, которые привели, в том числе, к ампутации ноги», — сообщает инспекция в Telegram. Авария произошла 27 декабря. Инспекция проверяет, есть ли нарушения со стороны работодателя водителя. В ГАИ 27 декабря рассказывали, что в данном месте не трассе столкнулись шесть автомобилей. Спровоцировал аварию водитель грузовика МАЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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