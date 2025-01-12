В Пермском крае водитель сети «Красное & Белое» потерял ногу в ДТП

На трассе в Пермском крае в аварию попал грузовик сети «Красное & Белое». Водитель получил тяжелые травмы, медикам пришлось ампутировать ему ногу. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда.
«Водитель сети „Красное & Белое“ получил травмы в результате ДТП на 117-м километре автодороги Кунгур — Чусовой. Водитель машины ISUZU доставлен в медицинское учреждение со множественными травмами тяжелой степени, которые привели, в том числе, к ампутации ноги», — сообщает инспекция в Telegram.
Авария произошла 27 декабря. Инспекция проверяет, есть ли нарушения со стороны работодателя водителя. В ГАИ 27 декабря рассказывали, что в данном месте не трассе столкнулись шесть автомобилей. Спровоцировал аварию водитель грузовика МАЗ.
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