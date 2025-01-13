13 января 2025

Мэр Екатеринбурга на день пустил журналистов в свою жизнь: подробности нового ТВ-шоу. Видео

ОТВ запускает шоу о жизни первых лиц Свердловской области
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Алексей Орлов в парке имени 50-летия ВЛКСМ. Екатеринбург , орлов алексей, бубнов алексей
Авторы программы постарались показать Алексей Орлова в неформальной обстановке Фото:

Телеканал ОТВ, принадлежащий свердловским властям, запускает новый формат — с портретными мини-фильмами о первых лицах региона. Героем первого выпуска шоу «Один день» стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, согласившийся пооткровенничать с журналистами.

«Наша задача — показать, чем живет, о чем думает, о чем мечтает Орлов. Вместе с Алексеем Валерьевичем съемочная группа съездила в Тобольск, родной город нашего героя, где он не был уже несколько лет. Орлов прошелся по местам детства, поделился самыми яркими и светлыми воспоминаниями», — поделились авторы.

Съемочная группа прогулялась с Орловым по территории Тобольского Кремля, запечатлела его пробежку с коллегами, а также покажет взаимоотношения с близкими мэру людьми. При этом Орлова представят и в стандартной рабочей обстановке, но акцент сделают на человечности, простых эмоциях. Зрители увидят кадры выступления главы на фестивале «Ночь музыки» в 2023 году, заседание, на котором Орлов устроил подчиненным разнос, и многое другое.

Уже известно, что такие же выпуски телевизионщики подготовили с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом) и ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым. Конкретная дата премьеры пока не озвучивается.

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Телеканал ОТВ, принадлежащий свердловским властям, запускает новый формат — с портретными мини-фильмами о первых лицах региона. Героем первого выпуска шоу «Один день» стал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, согласившийся пооткровенничать с журналистами. «Наша задача — показать, чем живет, о чем думает, о чем мечтает Орлов. Вместе с Алексеем Валерьевичем съемочная группа съездила в Тобольск, родной город нашего героя, где он не был уже несколько лет. Орлов прошелся по местам детства, поделился самыми яркими и светлыми воспоминаниями», — поделились авторы. Съемочная группа прогулялась с Орловым по территории Тобольского Кремля, запечатлела его пробежку с коллегами, а также покажет взаимоотношения с близкими мэру людьми. При этом Орлова представят и в стандартной рабочей обстановке, но акцент сделают на человечности, простых эмоциях. Зрители увидят кадры выступления главы на фестивале «Ночь музыки» в 2023 году, заседание, на котором Орлов устроил подчиненным разнос, и многое другое. Уже известно, что такие же выпуски телевизионщики подготовили с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом) и ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым. Конкретная дата премьеры пока не озвучивается.
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