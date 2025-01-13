13 января 2025

В Челябинске усилят маршрут перевозчика, который попал под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, снег, пешеход, зима, остановка общественного транспорта, маршрутка, городской транспорт, автотранспорт, масочный режим
За нерегулярную работу перевозчик попал под суд Фото:

В Челябинске будет усилен маршрут 10к перевозчика, который в начале декабря попал под суд за невыполнение работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранспорта.

«Для того, чтобы минимизировать дискомфорт пассажиров обслуживаемого маршрутом направления, усилена работа на маршруте 10 „ЧМК — Парк Гагарина“, работающем по нерегулируемому тарифу: с 15 до 25 транспортных средств (интервал движения в пик до 10 минут). Мониторинг пассажиропотока на маршруте 10 будет продолжен в ежедневном режиме», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В начале декабря перевозчик маршрута №10к — ООО «Никита Кожемяка» — попал под суд за невыполнение транспортной работы. Он обслуживал маршрут меньше года, с января 2024 года.

«Из-за длительной поставки транспортных средств заводом-изготовителем прошлой зимой, несением бремени лизинговых платежей, кадровым дефицитом и снижением цены контракта при проведении конкурса перевозчик не в состоянии дальше выполнять требования брутто-контракта в полной мере, в том числе по выпуску на линию запланированного количества автобусов. Так с 1 декабря 2024 года вместо необходимых 16 машин перевозчик выпустил на линию не более четырех», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за неудовлетворительной работы перевозчика в начале декабря в Парковом начался транспортный коллапс. В региональном миндоре добавили, что дело продолжает рассматриваться в Арбитражном суде региона. Кроме того, перевозчику будут начислены штрафы.

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В Челябинске будет усилен маршрут 10к перевозчика, который в начале декабря попал под суд за невыполнение работы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранспорта. «Для того, чтобы минимизировать дискомфорт пассажиров обслуживаемого маршрутом направления, усилена работа на маршруте 10 „ЧМК — Парк Гагарина“, работающем по нерегулируемому тарифу: с 15 до 25 транспортных средств (интервал движения в пик до 10 минут). Мониторинг пассажиропотока на маршруте 10 будет продолжен в ежедневном режиме», — пояснили в пресс-службе ведомства. В начале декабря перевозчик маршрута №10к — ООО «Никита Кожемяка» — попал под суд за невыполнение транспортной работы. Он обслуживал маршрут меньше года, с января 2024 года. «Из-за длительной поставки транспортных средств заводом-изготовителем прошлой зимой, несением бремени лизинговых платежей, кадровым дефицитом и снижением цены контракта при проведении конкурса перевозчик не в состоянии дальше выполнять требования брутто-контракта в полной мере, в том числе по выпуску на линию запланированного количества автобусов. Так с 1 декабря 2024 года вместо необходимых 16 машин перевозчик выпустил на линию не более четырех», — уточнили в пресс-службе ведомства. Из-за неудовлетворительной работы перевозчика в начале декабря в Парковом начался транспортный коллапс. В региональном миндоре добавили, что дело продолжает рассматриваться в Арбитражном суде региона. Кроме того, перевозчику будут начислены штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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