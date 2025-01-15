Стали известны подробности о гибели пермского школьника на горке в Кунгуре

Жительница Кунгура, которая вызвала умершему после катания с горки мальчику скорую, рассказала подробности о трагедии. Она со своим другом отдыхала на базе «Снежинка», когда произошло ЧП. Девушка первая отозвалась на крики помощи.
«Когда мы стали подниматься, нас позвал один из этих парней. Мы все бросили и побежали вниз, увидели, что один из них лежит без сознания, у него текли слюни и пена. Его друг сказал, что у него эпилепсия. Скорую пришлось ждать полчаса. Мать школьника приехала быстрее медиков и уточнила: у парня стоит кардиостимулятор», — поделилась девушка деталями ЧП с редакцией 59.RU.
Трагедия случилась 14 января на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре. Тело 14-летнего мальчика без признаков жизни обнаружили его друзья. Перед этим они видели, как его подбросило на тюбинге, и он упал, ударившись грудью. В краевом Минздраве информацию о гибели мальчика подтвердили и сообщили, что он скончался до приезда скорой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!