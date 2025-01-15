Стали известны подробности о гибели пермского школьника на горке в Кунгуре

Пермский школьник с кардиостимулятором умер, катаясь с горы на тюбинге в Кунгуре
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчику были противопоказаны нагрузки в виде катания с горок
Мальчику были противопоказаны нагрузки в виде катания с горок Фото:

Жительница Кунгура, которая вызвала умершему после катания с горки мальчику скорую, рассказала подробности о трагедии. Она со своим другом отдыхала на базе «Снежинка», когда произошло ЧП. Девушка первая отозвалась на крики помощи.

«Когда мы стали подниматься, нас позвал один из этих парней. Мы все бросили и побежали вниз, увидели, что один из них лежит без сознания, у него текли слюни и пена. Его друг сказал, что у него эпилепсия. Скорую пришлось ждать полчаса. Мать школьника приехала быстрее медиков и уточнила: у парня стоит кардиостимулятор», — поделилась девушка деталями ЧП с редакцией 59.RU.

Трагедия случилась 14 января на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре. Тело 14-летнего мальчика без признаков жизни обнаружили его друзья. Перед этим они видели, как его подбросило на тюбинге, и он упал, ударившись грудью. В краевом Минздраве информацию о гибели мальчика подтвердили и сообщили, что он скончался до приезда скорой помощи.

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Жительница Кунгура, которая вызвала умершему после катания с горки мальчику скорую, рассказала подробности о трагедии. Она со своим другом отдыхала на базе «Снежинка», когда произошло ЧП. Девушка первая отозвалась на крики помощи. «Когда мы стали подниматься, нас позвал один из этих парней. Мы все бросили и побежали вниз, увидели, что один из них лежит без сознания, у него текли слюни и пена. Его друг сказал, что у него эпилепсия. Скорую пришлось ждать полчаса. Мать школьника приехала быстрее медиков и уточнила: у парня стоит кардиостимулятор», — поделилась девушка деталями ЧП с редакцией 59.RU. Трагедия случилась 14 января на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре. Тело 14-летнего мальчика без признаков жизни обнаружили его друзья. Перед этим они видели, как его подбросило на тюбинге, и он упал, ударившись грудью. В краевом Минздраве информацию о гибели мальчика подтвердили и сообщили, что он скончался до приезда скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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