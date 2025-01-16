Вице-президент «Синары» Гриценко возглавил «Уралхиммаш»

Вице-президент Группы «Синара» Евгений Гриценко назначен гендиректором Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш», Екатеринбург). Такое решение принял совет директоров завода, рассказали в пресс-службе организации.
«Кадровые изменения являются частью разработанной стратегии развития предприятия, ключевым акционером которого Группа „Синара“ стала в 2024 году. В планах компании — сохранить профиль „Уралхиммаша“ и развивать новые направления бизнеса», — следует из сообщения.
Гриценко работает в «Синаре» с 2006 года. В период с 2013 до 2017 года возглавлял холдинг «Синара — Транспортные машины», с 2017-го — вице-президент Группы «Синара».
Компания заключила договор купли-продажи почти 75% акций уральского завода, куда входят более трех миллиардов обыкновенных акций «Уралхиммаша» и 31 тысяча привилегированных, в августе 2024 года. На конец 2023-го заводом владело ПАО ОМЗ, контролирует который Газпромбанк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!