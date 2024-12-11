Под Челябинском продается завод запчастей для тракторной техники

«Вахрушевский механический завод» выставили на продажу за 90 млн рублей
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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, промышленность, завод, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
За предприятие просят 90 млн рублей Фото:

Под Челябинском в Копейском городском округе продается «Вахрушевский механический завод» по производству запчастей для тракторной техники. За предприятие собственник просит 90 млн рублей.

«В поселке Вахрушево продается производство. Предприятие полностью оснащено оборудованием для выпуска запчастей для техники ЧТЗ. Стоимость — 90 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Отмечается, что общая площадь строений 7000 квадратных метров. Имеется газ за забором, вода и канализация.

Предприятие производит запчасти для тракторов ЧТЗ.
Предприятие производит запчасти для тракторов ЧТЗ.

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Под Челябинском в Копейском городском округе продается «Вахрушевский механический завод» по производству запчастей для тракторной техники. За предприятие собственник просит 90 млн рублей. «В поселке Вахрушево продается производство. Предприятие полностью оснащено оборудованием для выпуска запчастей для техники ЧТЗ. Стоимость — 90 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Отмечается, что общая площадь строений 7000 квадратных метров. Имеется газ за забором, вода и канализация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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