В городе Чайковский Пермского края на одном из остановочных комплексов заметили половик ручной работы местного мастера. Таким образом в городе продвигают местные сувенирные бренды. Половик, фото которого опубликовала интернете Наталья Аксентьева, изготовлен Народным мастером Пермского края Татьяной Чепкасовой.
«Идешь, бывало, по Чайковскому и вдруг прямо на остановке сайгатская клетка — половик работы Народного мастера Пермского края Татьяны Ивановны Чепкасовой. В основе линейки сувениров „Сайгатская клетка“ традиционный бытовавший с XVIII века на территории южного Прикамья рисунок тканого полотна», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Аксентьева.
«Сайгатская клетка» включена в бренд сувенирной продукции «Пермская диковина», подписан своеобразный арт-объект на остановке в Чайковском. «Пермская диковина» — это линейка лучших изделий народных промыслов и ремесел прикамских мастеров. Проект реализуется при поддержке регионального министерства культуры и Пермского дома народного творчества.
Татьяна Чепкасова работает в Чайковском Центре ремесел. Проводит мастер-классы, участвует в проектах по сохранению культуры народов Пермского края, принимает участие выставках-ярмарках и фестивалях. Почетное звание «Народный мастер Пермского края» ей присвоено в 2022 году за большой личный вклад в сохранение и развитие традиций народных художественных промыслов и ремесел.
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