19 января 2025

Ковер ручной работы украсил остановку в Чайковском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастера ткацкого искусства продвигают пермский бренды
Мастера ткацкого искусства продвигают пермский бренды Фото:

В городе Чайковский Пермского края на одном из остановочных комплексов заметили половик ручной работы местного мастера. Таким образом в городе продвигают местные сувенирные бренды. Половик, фото которого опубликовала интернете Наталья Аксентьева, изготовлен Народным мастером Пермского края Татьяной Чепкасовой.

«Идешь, бывало, по Чайковскому и вдруг прямо на остановке сайгатская клетка — половик работы Народного мастера Пермского края Татьяны Ивановны Чепкасовой. В основе линейки сувениров „Сайгатская клетка“ традиционный бытовавший с XVIII века на территории южного Прикамья рисунок тканого полотна», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Аксентьева.

«Сайгатская клетка» включена в бренд сувенирной продукции «Пермская диковина», подписан своеобразный арт-объект на остановке в Чайковском. «Пермская диковина» — это линейка лучших изделий народных промыслов и ремесел прикамских мастеров. Проект реализуется при поддержке регионального министерства культуры и Пермского дома народного творчества.

Татьяна Чепкасова работает в Чайковском Центре ремесел. Проводит мастер-классы, участвует в проектах по сохранению культуры народов Пермского края, принимает участие выставках-ярмарках и фестивалях. Почетное звание «Народный мастер Пермского края» ей присвоено в 2022 году за большой личный вклад в сохранение и развитие традиций народных художественных промыслов и ремесел.

Половик работы Народного мастера Пермского края на автобусной остановке
Половик работы Народного мастера Пермского края на автобусной остановке
Фото:

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В городе Чайковский Пермского края на одном из остановочных комплексов заметили половик ручной работы местного мастера. Таким образом в городе продвигают местные сувенирные бренды. Половик, фото которого опубликовала интернете Наталья Аксентьева, изготовлен Народным мастером Пермского края Татьяной Чепкасовой. «Идешь, бывало, по Чайковскому и вдруг прямо на остановке сайгатская клетка — половик работы Народного мастера Пермского края Татьяны Ивановны Чепкасовой. В основе линейки сувениров „Сайгатская клетка“ традиционный бытовавший с XVIII века на территории южного Прикамья рисунок тканого полотна», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Аксентьева. «Сайгатская клетка» включена в бренд сувенирной продукции «Пермская диковина», подписан своеобразный арт-объект на остановке в Чайковском. «Пермская диковина» — это линейка лучших изделий народных промыслов и ремесел прикамских мастеров. Проект реализуется при поддержке регионального министерства культуры и Пермского дома народного творчества. Татьяна Чепкасова работает в Чайковском Центре ремесел. Проводит мастер-классы, участвует в проектах по сохранению культуры народов Пермского края, принимает участие выставках-ярмарках и фестивалях. Почетное звание «Народный мастер Пермского края» ей присвоено в 2022 году за большой личный вклад в сохранение и развитие традиций народных художественных промыслов и ремесел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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