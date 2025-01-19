Глава пермского сельхозкооператива утаил 3,5 млн от налоговой

В Чернушке (Пермский край) председатель сельскохозяйственного кооператива скрыл от налоговой 3,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, за это мужчина предстанет перед судом.
«Следствием установлено, что с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый, будучи председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, не выплатил налоги на сумму 3,5 млн рублей, хотя деньги на счету кооператива были», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что средства кооператива мужчина тратил вопреки интересам государства.
В отношении пермяка возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено и его материалы переданы в суд. Во время следствия организация погасила долг по налогам.
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