19 января 2025

Глава пермского сельхозкооператива утаил 3,5 млн от налоговой

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело передано в суд для рассмотрения
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения Фото:

В Чернушке (Пермский край) председатель сельскохозяйственного кооператива скрыл от налоговой 3,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, за это мужчина предстанет перед судом.

«Следствием установлено, что с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый, будучи председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, не выплатил налоги на сумму 3,5 млн рублей, хотя деньги на счету кооператива были», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что средства кооператива мужчина тратил вопреки интересам государства.

В отношении пермяка возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено и его материалы переданы в суд. Во время следствия организация погасила долг по налогам.

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В Чернушке (Пермский край) председатель сельскохозяйственного кооператива скрыл от налоговой 3,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе краевого СУ СК, за это мужчина предстанет перед судом. «Следствием установлено, что с 28 февраля по 31 июля 2024 года обвиняемый, будучи председателем сельскохозяйственного производственного кооператива, не выплатил налоги на сумму 3,5 млн рублей, хотя деньги на счету кооператива были», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что средства кооператива мужчина тратил вопреки интересам государства. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено и его материалы переданы в суд. Во время следствия организация погасила долг по налогам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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