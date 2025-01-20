Две пермячки скончались при странных обстоятельствах

В причинах гибели разбираются полицейские
Две жительницы деревни Мальцева Кудымкарского округа (Пермский край) найдены мертвыми в доме. Одна из них была голая.
«Тела женщин обнаружила медработница. Она и сообщила о случившемся в полицию. По словам местных жителей, одна из погибших была голая», — пишет «Парма новости» со ссылкой на свои источники и местных жителей.
В качестве причины смерти называется употребление алкоголя. Издание отмечает, что в полиции проводят проверку. Назначены экспертизы. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого ГУ МВД.
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