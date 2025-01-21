Губернатор Куйвашев защитил авторские права свердловских брендов

Куйвашев подписал соглашение с Минэкономразвития РФ и Роспатентом Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал трехстороннее соглашение с Минэкономразвития РФ и Роспатентом для усиления защиты авторских прав и поддержки инноваций. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Подписание трехстороннего соглашения по развитию и поддержке сферы интеллектуальной собственности позволяет нам максимально эффективно использовать существующие ресурсы и инструменты Минэкономразвития и Роспатента», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Он добавил, что это поможет усилить уровень защиты авторских прав.

Первый замминистра экономического развития России Максим Колесников подчеркнул значимость соглашения для развития бизнеса и продвижения региональных брендов. По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, Средний Урал входит в пятерку лидеров по патентной активности разработчиков. «Уверен, наше взаимодействие в рамках трехстороннего соглашения будет способствовать развитию инфраструктуры интеллектуальной собственности и реализации инновационного потенциала региона», — отметил он.