Губернатор Куйвашев защитил авторские права свердловских брендов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал трехстороннее соглашение с Минэкономразвития РФ и Роспатентом для усиления защиты авторских прав и поддержки инноваций. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Подписание трехстороннего соглашения по развитию и поддержке сферы интеллектуальной собственности позволяет нам максимально эффективно использовать существующие ресурсы и инструменты Минэкономразвития и Роспатента», — сказал первый замгубернатора Алексей Шмыков. Он добавил, что это поможет усилить уровень защиты авторских прав.
Первый замминистра экономического развития России Максим Колесников подчеркнул значимость соглашения для развития бизнеса и продвижения региональных брендов. По словам руководителя Роспатента Юрия Зубова, Средний Урал входит в пятерку лидеров по патентной активности разработчиков. «Уверен, наше взаимодействие в рамках трехстороннего соглашения будет способствовать развитию инфраструктуры интеллектуальной собственности и реализации инновационного потенциала региона», — отметил он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!