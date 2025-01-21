Сотни тюремщиков требуются в колонии Пермского края

Свыше 250 вакансий свободны в ГУФСИН по Пермскому краю. Работники требуются во все колонии региона, а также в лечебные учреждения структуры ФСИН. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.
«Всего в краевом ГУФСИН открыто 259 вакансий. Свободны должности инструкторов различных категорий, кинологов, сотрудников, работающих на производстве вместе с осужденными. Требуются также и бухгалтеры, водители, кладовщики. Указаны и свободные вакансии медперсонала в различные лечебные учреждения. Кадровый голод присутствует во всех колониях региона, а также в больницах и СИЗО», — сообщается на сайте. Отмечается, что список вакансий актуален на 20 декабря 2024 года.
Среди опубликованных вакансий есть как сменный график работы, так и с пятидневной рабочей неделей. Некоторым сотрудникам предоставляется общежитие. Зарплата в списке вакансий не указана, но во вкладке колонии для несовершеннолетних отмечается, что средняя зарплата инспекторов надзора и кинологов составляет от 29 до 35 тысяч рублей в месяц. Зарплата гражданского персонала в воспитательной колонии составляет от 16 тысяч в месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!