21 января 2025

Сотни тюремщиков требуются в колонии Пермского края

В ГУФСИН по Пермскому краю вакантно более 250 должностей
© Служба новостей «URA.RU»
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Во всех колониях региона не хватает сотрудников
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Свыше 250 вакансий свободны в ГУФСИН по Пермскому краю. Работники требуются во все колонии региона, а также в лечебные учреждения структуры ФСИН. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Всего в краевом ГУФСИН открыто 259 вакансий. Свободны должности инструкторов различных категорий, кинологов, сотрудников, работающих на производстве вместе с осужденными. Требуются также и бухгалтеры, водители, кладовщики. Указаны и свободные вакансии медперсонала в различные лечебные учреждения. Кадровый голод присутствует во всех колониях региона, а также в больницах и СИЗО», — сообщается на сайте. Отмечается, что список вакансий актуален на 20 декабря 2024 года.

Среди опубликованных вакансий есть как сменный график работы, так и с пятидневной рабочей неделей. Некоторым сотрудникам предоставляется общежитие. Зарплата в списке вакансий не указана, но во вкладке колонии для несовершеннолетних отмечается, что средняя зарплата инспекторов надзора и кинологов составляет от 29 до 35 тысяч рублей в месяц. Зарплата гражданского персонала в воспитательной колонии составляет от 16 тысяч в месяц.

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Свыше 250 вакансий свободны в ГУФСИН по Пермскому краю. Работники требуются во все колонии региона, а также в лечебные учреждения структуры ФСИН. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «Всего в краевом ГУФСИН открыто 259 вакансий. Свободны должности инструкторов различных категорий, кинологов, сотрудников, работающих на производстве вместе с осужденными. Требуются также и бухгалтеры, водители, кладовщики. Указаны и свободные вакансии медперсонала в различные лечебные учреждения. Кадровый голод присутствует во всех колониях региона, а также в больницах и СИЗО», — сообщается на сайте. Отмечается, что список вакансий актуален на 20 декабря 2024 года. Среди опубликованных вакансий есть как сменный график работы, так и с пятидневной рабочей неделей. Некоторым сотрудникам предоставляется общежитие. Зарплата в списке вакансий не указана, но во вкладке колонии для несовершеннолетних отмечается, что средняя зарплата инспекторов надзора и кинологов составляет от 29 до 35 тысяч рублей в месяц. Зарплата гражданского персонала в воспитательной колонии составляет от 16 тысяч в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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