В Пермских колониях сняли кино о женщинах, сидящих за убийство мужей-тиранов

Документальный фильм о женщинах — жертвах домашнего насилия, которые оказались в тюрьме за убийство мужей, сняли в пермских колониях. Автором ленты «Нечужие» стала сотрудник пресс-службы ГУФСИН по Пермскому краю Нина Изотова. В фильме она рассказывает о проблемах, с которыми женщинам приходится сталкиваться после освобождения.
«Если, к примеру, мужчин дома ждут родные, то освободившихся женщин, как правило, на свободе никто не ждет. Общество достаточно агрессивно на них реагирует, трудоустроиться им практически невозможно. Поэтому освобождение воспринимается ими как серьезное испытание», — цитирует Изотову telegram-канал Пермской кинокомиссии.
Съемки фильма завершились. Сейчас идет процесс монтажа. Премьера ленты «Нечужие» намечена на лето.
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