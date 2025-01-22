Пермский минздрав не смог вернуть деньги, которые выплатил выпускнице медвуза

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Врач не будет возвращать деньги , полученные от минздрава
Врач не будет возвращать деньги , полученные от минздрава Фото:

Министерство здравоохранения Пермского края не смогло взыскать с выпускницы Пермской медицинской академии суммы, потраченные на ее обучение, и штраф. Дзержинский районный суд города Перми отклонил иск министерства на сумму более 300 тысяч рублей.

Судебное решение было основано на том, что выпускница действительно пыталась устроиться на работу в больницу, выбранную минздравом, но не нашла там вакансий. В итоге она смогла трудоустроиться в другую детскую больницу в Перми, где и работает по настоящее время. «Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку фактически ответчик работает в учреждении здравоохранения, подведомственном министерству», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда.

Дополнительно, суд указал на пропуск министерством здравоохранения срока давности для подачи иска. Этот факт также повлиял на решение суда оставить иск без удовлетворения. Таким образом, выпускница продолжит свою деятельность в сфере здравоохранения, не неся финансовых потерь по иску минздрава.

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Министерство здравоохранения Пермского края не смогло взыскать с выпускницы Пермской медицинской академии суммы, потраченные на ее обучение, и штраф. Дзержинский районный суд города Перми отклонил иск министерства на сумму более 300 тысяч рублей. Судебное решение было основано на том, что выпускница действительно пыталась устроиться на работу в больницу, выбранную минздравом, но не нашла там вакансий. В итоге она смогла трудоустроиться в другую детскую больницу в Перми, где и работает по настоящее время. «Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку фактически ответчик работает в учреждении здравоохранения, подведомственном министерству», — сообщается в telegram-канале Пермского краевого суда. Дополнительно, суд указал на пропуск министерством здравоохранения срока давности для подачи иска. Этот факт также повлиял на решение суда оставить иск без удовлетворения. Таким образом, выпускница продолжит свою деятельность в сфере здравоохранения, не неся финансовых потерь по иску минздрава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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