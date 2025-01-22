22 января 2025

В Свердловской области взлетели цены на мясо

Свердловскстат: с начала года говядина подорожала на 1,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на говядину достигли 620 рублей за кило
Цены на говядину достигли 620 рублей за кило Фото:

В Свердловской области с начала года заметнее всего подорожала говядина, свинина, а также некоторые мясные продукты. Статистику опубликовал Свердловскстат. 

Так, к 20 января говядина подорожала на 1,8% — до 620,54 рубля за килограмм (по данным на 13 января она стоила 609,53 рубля). Свинина подорожала на 0,15% и стала стоить 379,09 рубля в среднем. Стоимость баранины не изменилась — 820,06 за килограмм, а курица подешевела на 1,15% — до 219,54 рубля за килограмм. 

Что касается мясных продуктов, то за неделю цена на вареную колбасу поднялась до 560,80 рубля (+0,61%), на копченую колбасу — до 705,72 рубля (+0,53%), сосиски — до 557,76 рубля в среднем за килограмм (+0,17%). Мясное детское питание подешевело, цена снизилась на 0,24% и составила 1112,29 рублей за килограмм. 

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В Свердловской области с начала года заметнее всего подорожала говядина, свинина, а также некоторые мясные продукты. Статистику опубликовал Свердловскстат.  Так, к 20 января говядина подорожала на 1,8% — до 620,54 рубля за килограмм (по данным на 13 января она стоила 609,53 рубля). Свинина подорожала на 0,15% и стала стоить 379,09 рубля в среднем. Стоимость баранины не изменилась — 820,06 за килограмм, а курица подешевела на 1,15% — до 219,54 рубля за килограмм.  Что касается мясных продуктов, то за неделю цена на вареную колбасу поднялась до 560,80 рубля (+0,61%), на копченую колбасу — до 705,72 рубля (+0,53%), сосиски — до 557,76 рубля в среднем за килограмм (+0,17%). Мясное детское питание подешевело, цена снизилась на 0,24% и составила 1112,29 рублей за килограмм. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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