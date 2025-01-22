В Свердловской области взлетели цены на мясо

В Свердловской области с начала года заметнее всего подорожала говядина, свинина, а также некоторые мясные продукты. Статистику опубликовал Свердловскстат.
Так, к 20 января говядина подорожала на 1,8% — до 620,54 рубля за килограмм (по данным на 13 января она стоила 609,53 рубля). Свинина подорожала на 0,15% и стала стоить 379,09 рубля в среднем. Стоимость баранины не изменилась — 820,06 за килограмм, а курица подешевела на 1,15% — до 219,54 рубля за килограмм.
Что касается мясных продуктов, то за неделю цена на вареную колбасу поднялась до 560,80 рубля (+0,61%), на копченую колбасу — до 705,72 рубля (+0,53%), сосиски — до 557,76 рубля в среднем за килограмм (+0,17%). Мясное детское питание подешевело, цена снизилась на 0,24% и составила 1112,29 рублей за килограмм.
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