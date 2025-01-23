Стройматериалы вошли в топ подарков челябинцев в праздники

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Стройматериалы вошли в число подарков челябинцев в праздники
Стройматериалы вошли в число подарков челябинцев в праздники Фото:

Стройматериал вошли в топ популярных подарков жителей Челябинска в праздники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной компании «СДЭК», доля товаров для бьюти-процедур заняла первое место.

«В новогодние каникулы жители Челябинска предпочитали радовать своих близких полезными и практичными подарками. Отмечаем стабильный интерес к таким товарам для красоты и ухода. На них пришлось 14% отправлений. Также в перечне есть строительная и ремонтная продукция, товары для спорта (по 2%) и другие позиции», — отметили в «СДЭК».

В рейтинг вошли одежда и обувь (почти 10%), автозапчасти (9%), аксессуары (7%) и электроника. Помимо стандартных подарков, челябинцы также отправляли и необычные предметы. Среди них есть электрический паяльник, прибор ночного видения и адресная табличка. Также горожане оформляли на отправку клубничную пасту, отопительный котел и гитарную педаль.

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Стройматериал вошли в топ популярных подарков жителей Челябинска в праздники. Как URA.RU рассказали в пресс-службе транспортной компании «СДЭК», доля товаров для бьюти-процедур заняла первое место. «В новогодние каникулы жители Челябинска предпочитали радовать своих близких полезными и практичными подарками. Отмечаем стабильный интерес к таким товарам для красоты и ухода. На них пришлось 14% отправлений. Также в перечне есть строительная и ремонтная продукция, товары для спорта (по 2%) и другие позиции», — отметили в «СДЭК». В рейтинг вошли одежда и обувь (почти 10%), автозапчасти (9%), аксессуары (7%) и электроника. Помимо стандартных подарков, челябинцы также отправляли и необычные предметы. Среди них есть электрический паяльник, прибор ночного видения и адресная табличка. Также горожане оформляли на отправку клубничную пасту, отопительный котел и гитарную педаль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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