Лидерами по числу магазинов в Пермском крае стали сети «Магнит» и «Пятерочка»

В Пермском крае по количеству точек среди федеральных сетей продуктовых магазинов в лидеры выбились «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка». Об этом сообщил руководитель регионального минпромторга Алексей Чибисов во время выступления в заксобрании Прикамья.
«Наибольшее количество торговых объектов в Прикамье имеют „Магнит“ и „Пятерочка“. На территории расположено равное число магазинов ритейлеров — по 534. Сеть „Монетка“ представлена в крае 279 точками», — сообщил депутатам Алексей Чибисов.
На четвертом месте расположился «Чижик» со 105 магазинами. У «Перекрестка» в регионе — 66 торговых точек, у Светофора — 54. Следом идут «Доброцен» (29) и Лента (22).
«Столь значительное количество магазинов крупных сетей в Пермском крае позволяет повышать конкуренцию на рынке. А это, безусловно, важно с точки зрения качества обслуживания жителей», — прокомментировал цифры Чибисов.
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