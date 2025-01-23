Лидерами по числу магазинов в Пермском крае стали сети «Магнит» и «Пятерочка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сетевых магазинов «Магнит» открыто в регионе ровно столько, сколько у ближайшего конкурента
Сетевых магазинов «Магнит» открыто в регионе ровно столько, сколько у ближайшего конкурента Фото:

В Пермском крае по количеству точек среди федеральных сетей продуктовых магазинов в лидеры выбились «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка». Об этом сообщил руководитель регионального минпромторга Алексей Чибисов во время выступления в заксобрании Прикамья.

«Наибольшее количество торговых объектов в Прикамье имеют „Магнит“ и „Пятерочка“. На территории расположено равное число магазинов ритейлеров — по 534. Сеть „Монетка“ представлена в крае 279 точками», — сообщил депутатам Алексей Чибисов.

На четвертом месте расположился «Чижик» со 105 магазинами. У «Перекрестка» в регионе — 66 торговых точек, у Светофора — 54. Следом идут «Доброцен» (29) и Лента (22). 

«Столь значительное количество магазинов крупных сетей в Пермском крае позволяет повышать конкуренцию на рынке. А это, безусловно, важно с точки зрения качества обслуживания жителей», — прокомментировал цифры Чибисов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае по количеству точек среди федеральных сетей продуктовых магазинов в лидеры выбились «Пятерочка», «Магнит» и «Монетка». Об этом сообщил руководитель регионального минпромторга Алексей Чибисов во время выступления в заксобрании Прикамья. «Наибольшее количество торговых объектов в Прикамье имеют „Магнит“ и „Пятерочка“. На территории расположено равное число магазинов ритейлеров — по 534. Сеть „Монетка“ представлена в крае 279 точками», — сообщил депутатам Алексей Чибисов. На четвертом месте расположился «Чижик» со 105 магазинами. У «Перекрестка» в регионе — 66 торговых точек, у Светофора — 54. Следом идут «Доброцен» (29) и Лента (22).  «Столь значительное количество магазинов крупных сетей в Пермском крае позволяет повышать конкуренцию на рынке. А это, безусловно, важно с точки зрения качества обслуживания жителей», — прокомментировал цифры Чибисов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...