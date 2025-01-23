На 90-м году жизни скончалась старейший преподаватель и доцент кафедры педиатрии Пермского медуниверситета Инна Монакова. Об этом в свуоем telegram-канале сообщила краевой министр здравоохранения Анастасия Крутень.
«Инна Петровна почти полвека отдала работе на педиатрических кафедрах Пермского государственного медицинского университета. Начинала в должности ассистента, а с 1993 года работала в должности доцента кафедры», — сообщила Крутень.
Известно, что Монакова все годы работы отвечала за работу с интернами-педиатрами. Также вела активную социальную работу в университете, опубликовала более 70 научных работ. Сообщается, что прощание с Монаковой состоится 24 января в 13:40 по адресу ул. Старцева, 61 (малый зал).
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