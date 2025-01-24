Славу Комиссаренко внесли в список экстремистов в Беларуси

Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко внесен в список экстремистов в Белоруссии, сообщает сайт республиканского МВД. Его также заочно приговорили к шести годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за разжигание вражды и оскорбление президента страны.
«Комиссаренко внесен в список экстремистов в Белоруссии», — следует из информации, опубликованной на сайте МВД республики. Комик также был признан виновным по трем статьям уголовного кодекса страны.
Минский городской суд 30 декабря признал Комиссаренко виновным по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Суд приговорил комика к шести годам заключения, причем решение было принято заочно, так как юморист находится за пределами страны. Основанием для обвинений послужили высказывания и действия против президента Александра Лукашенко. Ситуация обострилась после того, как комик разместил шуточную справку на имя белорусского лидера, пишет MK.RU.
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