Солдат ВСУ заявил, что его командира взорвали дроном за сдачу в плен

Солдат ВСУ с позывным Щерба рассказал, что его командир был убит своими же из FPV-дрона за решение сдаться в плен ВС РФ. Он уточнил, что это произошло во время российского штурма.
«Старший у нас был Петрович, он — капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон», — заявил Щерба на видео Минобороны РФ. Он отметил, что в момент штурма бойцы не понимали, что происходит, так как слышимость была подавлена дронами, а осознали ситуацию только после предложения русских штурмовиков сдаться.
Украинский военнослужащий также сообщил о сокращении программы подготовки мобилизованных солдат с 12 до одного месяца и о том, что инструкторам не было ясно, чему учить новобранцев. По его словам, инженерная подготовка позиций ВСУ оставляла желать лучшего, так как они использовали лишь полиэтиленовую пленку вместо надежного укрытия.
Ранее пленный украинский военнослужащий Анатолий Старцев рассказал о том, как его командование расстреляло уклонившегося от боя солдата ВСУ. По его словам, солдат покинул позиции во время штурма, при этом само командование объявило, что он смертельно ранил себя во время того, как неосторожно обращался с оружием.
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