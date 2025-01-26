На М-5 под Златоустом произошло смертельное ДТП

27 января 2025 в 10:29 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа Фото: Александр Мамаев © URA.RU На участке трассы М-5 возле Златоуста (Челябинская область) произошло смертельное ДТП: Nissan Х-trail выехал на встречку и столкнулся с LADA Granta. Сейчас сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «На 1747 километре автодороги М 5 Урал „Москва-Челябинск“ водитель, управляя автомобилем Nissan Х-trail при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель LADA Granta и его пассажир от полученной травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону. Там отметили, что водитель внедорожника выехал на встречку на разрешенном для этого участке. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован. Водитель и пассажир LADA Granta скончались на месте аварии Пресс-служба ГАИ по Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке трассы М-5 возле Златоуста (Челябинская область) произошло смертельное ДТП: Nissan Х-trail выехал на встречку и столкнулся с LADA Granta. Сейчас сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «На 1747 километре автодороги М 5 Урал „Москва-Челябинск“ водитель, управляя автомобилем Nissan Х-trail при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель LADA Granta и его пассажир от полученной травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону. Там отметили, что водитель внедорожника выехал на встречку на разрешенном для этого участке. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован.