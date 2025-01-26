26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

На М-5 под Златоустом произошло смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, авария
На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа Фото:

На участке трассы М-5 возле Златоуста (Челябинская область) произошло смертельное ДТП: Nissan Х-trail выехал на встречку и столкнулся с LADA Granta. Сейчас сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«На 1747 километре автодороги М 5 Урал „Москва-Челябинск“ водитель, управляя автомобилем Nissan Х-trail при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель LADA Granta и его пассажир от полученной травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону.

Там отметили, что водитель внедорожника выехал на встречку на разрешенном для этого участке. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован.

Водитель и пассажир LADA Granta скончались на месте аварии
Водитель и пассажир LADA Granta скончались на месте аварии
Фото:

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На участке трассы М-5 возле Златоуста (Челябинская область) произошло смертельное ДТП: Nissan Х-trail выехал на встречку и столкнулся с LADA Granta. Сейчас сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «На 1747 километре автодороги М 5 Урал „Москва-Челябинск“ водитель, управляя автомобилем Nissan Х-trail при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель LADA Granta и его пассажир от полученной травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по региону. Там отметили, что водитель внедорожника выехал на встречку на разрешенном для этого участке. В результате столкновения он получил травмы и был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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