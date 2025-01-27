Мужчина, который находится в федеральном розыске, пришел в пермский бар Sheamus. Там он достал алкоголь, который принес с собой и предложил сотрудникам. Когда они отказались, вынул пневматический пистолет и предложил устроить перестрелку. Но сотрудники бара вызвали ГБР, сообщили URA.RU в пресс-службе компании СВОТ.
«Официантка отошла от мужчины и нажала тревожную кнопку. Сотрудники ГБР прибыли на место и спустя пять минут задержали его», — рассказали в компании СВОТ.
Мужчину передали сотрудникам полиции. При обыске у дебошира также нашли ножовку и девять сберегательных книжек. В полиции выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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