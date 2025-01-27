В пермском баре ГБР задержала уголовника, находящегося в федеральном розыске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина предложил официантам устроить перестрелку
Мужчина предложил официантам устроить перестрелку Фото:

Мужчина, который находится в федеральном розыске, пришел в пермский бар Sheamus. Там он достал алкоголь, который принес с собой и предложил сотрудникам. Когда они отказались, вынул пневматический пистолет и предложил устроить перестрелку. Но сотрудники бара вызвали ГБР, сообщили URA.RU в пресс-службе компании СВОТ.

«Официантка отошла от мужчины и нажала тревожную кнопку. Сотрудники ГБР прибыли на место и спустя пять минут задержали его», — рассказали в компании СВОТ.

Мужчину передали сотрудникам полиции. При обыске у дебошира также нашли ножовку и девять сберегательных книжек. В полиции выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Мужчина, который находится в федеральном розыске, пришел в пермский бар Sheamus. Там он достал алкоголь, который принес с собой и предложил сотрудникам. Когда они отказались, вынул пневматический пистолет и предложил устроить перестрелку. Но сотрудники бара вызвали ГБР, сообщили URA.RU в пресс-службе компании СВОТ. «Официантка отошла от мужчины и нажала тревожную кнопку. Сотрудники ГБР прибыли на место и спустя пять минут задержали его», — рассказали в компании СВОТ. Мужчину передали сотрудникам полиции. При обыске у дебошира также нашли ножовку и девять сберегательных книжек. В полиции выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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