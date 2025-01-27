Свердловские VIP вспомнили жертв Холокоста. Фото

27 января 2025 в 16:29 Размер текста - 17 +

На церемонии обратились к ветеранам ВОВ Фото: Илья Московец © URA.RU В главной синагоге Екатеринбурга 27 января провели День памяти жертв Холокоста и 80-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим, куда пришли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, спикер гордумы Анна Гурарий, главный раввин региона Зелиг Ашкенази, бизнесмены Михаил Ходоровский («Синара») и Андрей Симановский («Сима-Ленд»), передает корреспондент URA.RU. «История учит нас извлекать уроки из прошлого. Нет и не может быть оправдания геноциду и нацизму. И нет такой силы, которая бы заставила нас забыть о том, какую цену человечество заплатило за то, чтобы 80 лет назад поставить точку в самой жестокой и кровопролитной войне», — сказал губернатор. Ашкенази и Куйвашев зажгли свечи в память о погибших. После этого они поблагодарили ветеранов ВОВ, присутствующих на церемонии. «Сегодня мы снова склоняем головы перед светлой памятью погибших и с благодарностью вспоминаем воинов Красной Армии, положивших конец нацизму и принесших Великую Победу нашей стране», — подчеркнул первый вице-мэр Игорь Сутягин. Участниками мероприятия стали еще несколько статусных екатеринбуржцев. Из них заместитель мэра по политике и СМИ Сергей Плахотин, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, супруга главного раввина Ханна Ашкенази, руководящая гимназией при еврейском центре, и глава областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей Семен Спектор. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В главной синагоге Екатеринбурга 27 января провели День памяти жертв Холокоста и 80-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим, куда пришли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, спикер гордумы Анна Гурарий, главный раввин региона Зелиг Ашкенази, бизнесмены Михаил Ходоровский («Синара») и Андрей Симановский («Сима-Ленд»), передает корреспондент URA.RU. «История учит нас извлекать уроки из прошлого. Нет и не может быть оправдания геноциду и нацизму. И нет такой силы, которая бы заставила нас забыть о том, какую цену человечество заплатило за то, чтобы 80 лет назад поставить точку в самой жестокой и кровопролитной войне», — сказал губернатор. Ашкенази и Куйвашев зажгли свечи в память о погибших. После этого они поблагодарили ветеранов ВОВ, присутствующих на церемонии. «Сегодня мы снова склоняем головы перед светлой памятью погибших и с благодарностью вспоминаем воинов Красной Армии, положивших конец нацизму и принесших Великую Победу нашей стране», — подчеркнул первый вице-мэр Игорь Сутягин. Участниками мероприятия стали еще несколько статусных екатеринбуржцев. Из них заместитель мэра по политике и СМИ Сергей Плахотин, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, супруга главного раввина Ханна Ашкенази, руководящая гимназией при еврейском центре, и глава областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей Семен Спектор.