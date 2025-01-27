В челябинском аэропорту уничтожили опасный мед

В аэропорту Челябинска за неделю изъяли и уничтожили 11 кг опасного меда с курутом, который везли в ручной клади из Таджикистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, всего проверяющие зафиксировали 11 попыток незаконного ввоза.
«Жители Таджикистана, прибывшие в регион из Душанбе и Худжанда, в общей сложности пытались ввезти более 11 кг меда и курута. Продукты не имели документов, подтверждавших их безопасность в соответствии с установленными требованиями ветеринарного законодательства Евразийского экономического сообщества», — сообщили URA.RU в ведомстве.
По информации Россельхознадзора, все нарушения инспекторы выявили с 20 по 27 января. Работа велась совместно с челябинской таможней.
С начала года в аэропорту Челябинска уже уничтожили около 35 кг продукции, которая потенциально могла представлять опасность для здоровья человека. Россельхознадзор с 20 января также усилил контроль за продукцией животноводства из Евросоюза из-за угрозы распространения ящура.
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