Климатолог сделал прогноз погоды на зимы в России на 30 лет вперед

Климатолог Кокорин: аномально теплые зимы в РФ будут встречаться в 2-3 раза чаще
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В Россию в ближайшие 30 лет будут чаще приходить аномально теплые зимы
В Россию в ближайшие 30 лет будут чаще приходить аномально теплые зимы Фото:

В России к середине XXI века аномально теплые зимы будут встречаться в 2-3 раза чаще, чем это было 30 лет назад. Об этом заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации, и то же самое в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом», — заявил Кокорин. Его слова передает РИА Новости.

За последние 50 лет средняя температура в стране зимой увеличилась примерно на три градуса. Как отмечал Кокорин, наиболее быстрое потепление наблюдается в Арктике.

По мнению ученых, аномально теплая погода зимой 2024-2025 года, которая была отмечена на большей части территории России, опасна. Ведь теплая и малоснежная зима может негативно отразиться на урожае.

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В России к середине XXI века аномально теплые зимы будут встречаться в 2-3 раза чаще, чем это было 30 лет назад. Об этом заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. «У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации, и то же самое в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом», — заявил Кокорин. Его слова передает РИА Новости. За последние 50 лет средняя температура в стране зимой увеличилась примерно на три градуса. Как отмечал Кокорин, наиболее быстрое потепление наблюдается в Арктике. По мнению ученых, аномально теплая погода зимой 2024-2025 года, которая была отмечена на большей части территории России, опасна. Ведь теплая и малоснежная зима может негативно отразиться на урожае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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