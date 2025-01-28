Климатолог сделал прогноз погоды на зимы в России на 30 лет вперед

В России к середине XXI века аномально теплые зимы будут встречаться в 2-3 раза чаще, чем это было 30 лет назад. Об этом заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«У нас на тренд антропогенного потепления постепенно накладываются естественные вариации, и то же самое в обратную сторону. Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом», — заявил Кокорин. Его слова передает РИА Новости.
За последние 50 лет средняя температура в стране зимой увеличилась примерно на три градуса. Как отмечал Кокорин, наиболее быстрое потепление наблюдается в Арктике.
По мнению ученых, аномально теплая погода зимой 2024-2025 года, которая была отмечена на большей части территории России, опасна. Ведь теплая и малоснежная зима может негативно отразиться на урожае.
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