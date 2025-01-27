Новый низкопольный трамвай «Львенок», запущенный на линию в Екатеринбурге несколько дней назад, сломался утром 28 января возле перекрестка улиц Малышева и Комсомольской. Вагон встал и заблокировал движение остального транспорта на путях, рассказал очевидец.
«Ужасный трамвай. Как раз на нем ехал. Что-то в салоне пытались починить, причем с руки долбили по щитовой какой-то», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По его словам, пассажирам пришлось идти пешком по Малышевскому мосту.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Трамвай вывели на маршрут №15 24 января. Его приобрели у московской «ПК Транспортные системы» за 83,3 миллиона рублей. Вместе с «Львенком» власти планировали купить еще один трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода (Челябинская область), который изготавливает составы «Кастор». Администрация перешла к обновлению трамвайного парка после закупки 50 новых троллейбусов.
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