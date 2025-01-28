Какие повреждения получил атомный ледокол РФ при столкновении в море. Фото

Shot: ледокол «50 лет Победы» повредил кузов при столкновении в Карском море
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Пострадавших при столкновении ледокола с судном не зафиксировано
Пострадавших при столкновении ледокола с судном не зафиксировано Фото:

При столкновении с сухогрузом Yamal krechet в Карском море российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения кузова. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«В ночь на воскресенье ледокол обеспечивал ледовую проводку сухогруза и случайно навалился на него левым боком. Есть повреждения кузовов», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадавших при этом не было зафиксировано. 

Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения, когда освобождал застрявшее во льдах судно. В компании «Атомфлот» подтвердили, что это не представляет угрозы для систем жизнеобеспечения или реактора. Ледокол продолжил свою работу в обычном режиме на акватории Северного морского пути. 

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При столкновении с сухогрузом Yamal krechet в Карском море российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения кузова. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В ночь на воскресенье ледокол обеспечивал ледовую проводку сухогруза и случайно навалился на него левым боком. Есть повреждения кузовов», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадавших при этом не было зафиксировано.  Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения, когда освобождал застрявшее во льдах судно. В компании «Атомфлот» подтвердили, что это не представляет угрозы для систем жизнеобеспечения или реактора. Ледокол продолжил свою работу в обычном режиме на акватории Северного морского пути. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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