При столкновении с сухогрузом Yamal krechet в Карском море российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения кузова. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«В ночь на воскресенье ледокол обеспечивал ледовую проводку сухогруза и случайно навалился на него левым боком. Есть повреждения кузовов», — передает telegram-канал. Отмечается, что пострадавших при этом не было зафиксировано.
Атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения, когда освобождал застрявшее во льдах судно. В компании «Атомфлот» подтвердили, что это не представляет угрозы для систем жизнеобеспечения или реактора. Ледокол продолжил свою работу в обычном режиме на акватории Северного морского пути.
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