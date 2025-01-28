В Челябинскую область запретили ввозить яблоки, виноград и сухофрукты

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 63 тонны яблок, винограда и сухофруктов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, причинами стало отсутствие или неправильная маркировка продукции.
«На ящиках с яблоками, следовавшими из Киргизии в Челябинск, и на ящиках винограда из Казахстана в Курган не указано место происхождения продукции. На маркировке с узбекскими сухофруктами, следовавшими из Казахстана в Екатеринбург, страной происхождения указан Таджикистан. Ввоз трех партий растительной продукции запрещен», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Взаимодействовали несколько служб, включая сотрудников пограничного управления и Челябинской таможни. Запрет наложили 27 и 28 января на российско-казахстанском участке пограничного перехода «Бугристое». Перевозчиков привлекли к административной ответственности за нарушение Единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В январе текущего года на пункте «Бугристое» запретили ввозить более 22 партий растительной продукции общим весом 458,6 тонны.
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