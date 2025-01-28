Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года из Пермского края Татьяна Иванова прошла во второй выпуск шоу «Титаны» на ТНТ. Она справилась с испытанием, которое подготовил для участников искусственный интеллект, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.
«Для спортсменов устроили три велосипедных заезда по десять минут. К концу испытания был подсчитан общий километраж каждого атлета. Пермячка Татьяна Иванова справилась с испытанием и прошла на следующий этап», — сообщили в пресс-службе телеканала.
Уточняется, что 11 спортсменов показали результат хуже, чем у остальных, и покинули шоу. Второй сезон «Титанов» стартовал на ТНТ 26 января. В нем принимают участие 111 атлетов со всей страны, среди которых основатель первого кулачного промоушена TOP DOG в России и СНГ Данил «Регбист» Алеев, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, космонавт-испытатель Анна Кикина и другие. Им предстоит нырнуть в ледяную воду, подвинуть 44-тонный кран и прыгнуть с пятиметровой башни без страховки. Победитель получит 10 млн рублей.
Татьяна Иванова родом из Чусового, но сейчас живет в Перми. В родном городе она с 5 до 12 лет занималась горными лыжами, но затем перешла в санный спорт и стала тренироваться у своего отца. Она заняла второе место на Олимпийских играх 2014 года в эстафете, стала бронзовым призером Олимпиады в Пекине в 2022 году, является чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы. Также Иванова завоевывала медали на Первенстве и Кубке мира. Имеет звание заслуженного мастера спорта.
Ранее URA.RU рассказало, что самбистка из Пермского края Мария Молчанова приняла участие в международном шоу «Игры без границ» на ТНТ. Она вошла в состав команды России и дошла до полуфинала.
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