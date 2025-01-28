28 января 2025

В пермской глубинке на борьбу со снегом вышли школьники. Фото

В Пермском крае школьники расчистили от снега воинские мемориалы
© Служба новостей «URA.RU»
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За лопаты взялись школьники
За лопаты взялись школьники Фото:

В Юсьвинском округе Пермского края после обильных осадков на уборку снега вышли школьники. Как пояснили в администрации муниципалитета, ребята ухаживают за воинскими мемориалами и чистят около них территорию постоянно.

«Ребята Крохалевской и Купросской школ ответственно держат шефство над памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В течение всей зимы они очищают территорию памятников от снега», — говорится на странице администрации Юсьвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

Воинские мемориалы Прикамье очищали от снега к мероприятиям, посвященным годовщине снятия блокады Ленинграда. Ее отмечали 27 января.

Снега навалило предостаточно
Снега навалило предостаточно
Фото:
Школьники с задачей справились
Школьники с задачей справились
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В Юсьвинском округе Пермского края после обильных осадков на уборку снега вышли школьники. Как пояснили в администрации муниципалитета, ребята ухаживают за воинскими мемориалами и чистят около них территорию постоянно. «Ребята Крохалевской и Купросской школ ответственно держат шефство над памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В течение всей зимы они очищают территорию памятников от снега», — говорится на странице администрации Юсьвенского округа в соцсети «ВКонтакте». Воинские мемориалы Прикамье очищали от снега к мероприятиям, посвященным годовщине снятия блокады Ленинграда. Ее отмечали 27 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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