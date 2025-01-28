В Юсьвинском округе Пермского края после обильных осадков на уборку снега вышли школьники. Как пояснили в администрации муниципалитета, ребята ухаживают за воинскими мемориалами и чистят около них территорию постоянно.
«Ребята Крохалевской и Купросской школ ответственно держат шефство над памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В течение всей зимы они очищают территорию памятников от снега», — говорится на странице администрации Юсьвенского округа в соцсети «ВКонтакте».
Воинские мемориалы Прикамье очищали от снега к мероприятиям, посвященным годовщине снятия блокады Ленинграда. Ее отмечали 27 января.
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