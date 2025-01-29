Челябинская ГАИ за сутки выявила на дорогах более 50 мигрантов-нарушителей

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Сотрудники дорожно-патрульной службы выявляют нарушителей ПДД и миграционного законодательства
Сотрудники дорожно-патрульной службы выявляют нарушителей ПДД и миграционного законодательства Фото:

В Челябинской области за сутки госавтоинспекторами выявлено более 50 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекторами Челябинской области в ходе надзора за дорожным движением на территории региона и в рамках мероприятия „Нелегальный мигрант“ выявлен 51 иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации. Все иностранцы доставлены в районные отделы полиции по месту выявления фактов нарушения миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе управления.

В зависимости от тяжести нарушения к мигрантам будут применены меры административного или уголовного воздействия. Сотрудники ГАИ просят граждан с пониманием отнестись к действиям инспекторов дорожно-патрульной службы.

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В Челябинской области за сутки госавтоинспекторами выявлено более 50 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «Госавтоинспекторами Челябинской области в ходе надзора за дорожным движением на территории региона и в рамках мероприятия „Нелегальный мигрант“ выявлен 51 иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации. Все иностранцы доставлены в районные отделы полиции по месту выявления фактов нарушения миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе управления. В зависимости от тяжести нарушения к мигрантам будут применены меры административного или уголовного воздействия. Сотрудники ГАИ просят граждан с пониманием отнестись к действиям инспекторов дорожно-патрульной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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