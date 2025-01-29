Челябинская ГАИ за сутки выявила на дорогах более 50 мигрантов-нарушителей

В Челябинской области за сутки госавтоинспекторами выявлено более 50 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
«Госавтоинспекторами Челябинской области в ходе надзора за дорожным движением на территории региона и в рамках мероприятия „Нелегальный мигрант“ выявлен 51 иностранный гражданин, нарушивший режим пребывания на территории Российской Федерации. Все иностранцы доставлены в районные отделы полиции по месту выявления фактов нарушения миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе управления.
В зависимости от тяжести нарушения к мигрантам будут применены меры административного или уголовного воздействия. Сотрудники ГАИ просят граждан с пониманием отнестись к действиям инспекторов дорожно-патрульной службы.
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